Omstreden dijbeen toont: ‘sahelmens’ liep niet rechtop

De aapachtige Sahelanthropus, die 7 miljoen jaar geleden leefde in wat nu de woestijn van Tsjaad is, is waarschijnlijk géén voorouder van de huidige mensen. Sowieso zijn er geen aanwijzingen dat de stokoude hominide rechtop liep, zoals vaak wel aangenomen wordt.

Dat schrijven antropologen onder leiding van Roberto Macchiarelli (Universiteit van Poitiers) in het decembernummer van het Journal of Human Evolution, op basis van de analyse van een stuk dijbeen dat in 2001 bij de beroemde schedel van Sahelanthropus tchadensis werd gevonden.

„Een duidelijke conclusie in de altijd al controversiële kwestie van de tweebenigheid van Sahelanthropus”, reageert paleontoloog Fred Spoor van het Natural History Museum in Londen, die niet bij het onderzoek betrokken was. „Je moet in dit geval echt positieve bewijzen vinden voor tweebenigheid, maar die zijn er dus niet voor dit dijbeen. Voor een zeven miljoen jaar oud fossiel is tweebenigheid niet de nul-hypothese.”

De schedel waarover Michel Brunet in 2002 publiceerde. Foto Didier Descouens (CC-BY-SA-4.0)

De publicatie is niet alleen wetenschappelijke vooruitgang maar ook een nieuwe stap in een al jaren voortslepend paleontologisch schandaal. Het dijbeen was namelijk niet al direct bij de vondst in 2001 herkend als menselijk of aapachtig, maar werd pas in 2004 door Aude Bergeret-Medina tussen andere vondsten uitgevist. Zij was toen promovenda aan de universiteit van Poitiers. Omdat Michel Brunet, de man die in 2002 over de schedel publiceerde, toen in Tsjaad was, heeft Bergeret samen met Macchiarelli het bot onderzocht. Daarna kwam het bot weer in bezit van Brunet maar werd er weinig meer over vernomen. Een conflict was geboren. In 2018 nog werd een presentatie over het bot door Bergeret en Macchiarelli geweigerd op een Frans congres – zonder opgaaf van reden, maar waarschijnlijk omdat Brunet er een veto over uitsprak. Nu heeft het meest vooraanstaande menselijke-evolutietijdschrift het onderzoek dus eindelijk gepubliceerd. Opvallend in dat verband is dat nu ook de gezaghebbende paleoantropoloog Bernard Wood (George Washington University, in Washington DC) een van auteurs van het artikel is.

Fred Spoor was ooit zelf redacteur van het Journal of Human Evolution: „Normaal zou het een schandaal zijn, publicatie van een fossiel buiten de hoofdonderzoeker om. Maar ik denk dat ze bij JHE dachten: na vijftien jaar wachten mag het wel eens. En terecht.” Waar het fossiel zich nu bevindt, weten ze niet, zo melden de auteurs koeltjes in hun JHE-artikel.

Van evident belang

Het belang van het bot is evident. Samen met een 6 miljoen jaar oud dijbeen en een paar tanden van een andere oermensachtige, Orrorin tugenensis uit Kenia, is Sahelanthropus de enige bekende ‘mensachtige’ die aan het begin staat van de menselijke lijn, die 8 à 6 miljoen jaar afsplitste van de chimpansee-bonobolijn. Tweebenigheid geldt als voorwaarde om tot de menselijke lijn te worden gerekend, en niet tot een (al dan niet nauw verwante) ándere mensapentak. Sahelanthropus leek aanvankelijk rechtop lopend omdat in de schedel het foramen magnum, het ‘gat’ waarin het ruggenmerg de schedel ingaat, verrassend ver naar voren zat, zodat het hoofd op de nek kan ‘balanceren’. Later werd daarvan de bewijskracht verzwakt, omdat bij bonobo’s, die op vier poten lopen, dat achterhoofdsgat óók wel eens zo ver naar voren zat.

Het nu gepubliceerde dijbeen mist de kop, waaraan doorgaans tweebenigheid goed te zien is. Bij het dijbeen van ‘concurrent’ Orrorin is dat wel duidelijk. De vorm van de Sahelantropus schacht is chimpansee-achtig, en niet zoals enige bekende twee-benige soort. Waarschijnlijk behoorde de aapachtige tot een van de vele mensenapensoorten uit de periode 8 tot 4 miljoen jaar geleden die nu geen nakomelingen meer heeft, zo denken de onderzoekers.