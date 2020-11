Nog drie Amerikaanse topfunctionarissen van Defensie weg

Sinds maandag zijn in totaal vier topfunctionarissen van Defensie in de VS ontslagen of vrijwillig opgestapt. Die sleutelpositites heeft president Donald Trump vervolgens weer opgevuld met trouwe aanhangers van zijn beleid. Dat melden CNN en The New York Times woensdag. Maandag werd de minister van Defensie Mark Esper al door Trump ontslagen. Nu zijn ook zijn stafchef en twee topfunctionarissen die toezicht houden op beleid en inlichtingen weg. De veranderingen zijn in een verklaring aangekondigd door het ministerie van Defensie.

Een van de mensen die het veld heeft geruimd is James Anderson, de adjunct-secretaris van Defensie. Hij had al een gespannen relatie met de regering-Trump en besloot zelf af te treden; of dit volledig vrijwillig was, is niet bekend. Zijn vervanger is Trump-aanhanger Anthony Tata, een omstreden ex-brigadegeneraal die onder meer Barack Obama heeft omschreven als terrorist.

„Dit is eng, het is erg verontrustend”, vertelt een defensiefunctionaris aan de CNN. „Dit zijn bewegingen van dictators.” Andere hooggeplaatste bronnen vrezen dat het vertrek van de sleutelfiguren de weg vrijmaakt voor Trump om plannen waartegen het Pentagon zich verzet alsnog versneld door te drukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het harder optreden tijdens protesten of het vervroegd terughalen van militaire troepen uit Afghanistan.

De stoelendans binnen het Pentagon komt enkele dagen nadat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden door verschillende media en persbureaus werd uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen. Trump weigert zijn verlies echter te aanvaarden en hamert regelmatig publiekelijk op het feit dat er stembusfraude zou zijn gepleegd. Daarvoor is echter geen bewijs.

