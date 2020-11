Met z’n tweeën spelen voor één persoon

Precies acht maanden zitten podiumkunstenaars vandaag in de coronamaatregelenachtbaan. Concerten voor dertig mensen, geen mensen, opnieuw dertig mensen, uitzonderingsgevallen voor driehonderd, nee tweehonderdvijftig, toch dertig, en nu weer geen mensen.

In de zomer werd door veel kunstenaars en organisatoren met zoveel mogelijk goede moed gewerkt aan nieuwe programma’s, concerten en festivals voor dit najaar – die vorige week deels weer onderuitgehaald werden. Wanneer er weer voor live publiek opgetreden mag worden is opnieuw onzeker. Vooral mentaal vraagt dat veel veerkracht.

Zelfredzaamheid en alternatieve manieren van muziek maken worden steeds belangrijker. En soms is ook dat niet genoeg: steeds vaker zoeken musici nieuwe paden, in én buiten de muziek.

Calefax-klarinettist Ivar Berix

De plotselinge noodrem op de concertsneltrein zette Ivar Berix, klarinettist van het befaamde rietkwintet Calefax, aan het denken. Hoe voelde hij zich nou echt? Wat wil hij eigenlijk? In coronatijd hakte hij de knoop door: Berix stopt in december bij Calefax, na 33 jaar. „Iets wat al zo lang duurt, verander je niet makkelijk”, verklaart hij. „We kennen elkaar langer dan onze vrouwen en kinderen. Wat we met zijn vijven voor elkaar hebben gekregen is ongelofelijk mooi, maar na zo’n lange tijd groei je simpelweg uit elkaar.” De stilstand van dit jaar heeft ervoor gezorgd dat hij de knoop zag en deze rustig kon doorhakken.

Nu wil Berix zich actief gaan richten op wat hij zich al op zijn 25ste bewust werd: binnen Calefax heeft hij uitzonderlijk goed leren samenwerken en luisteren. „Ons succes berust niet alleen op het feit dat we onze instrumenten goed beheersen, maar ook op het gegeven dat we op het podium goed non-verbaal met elkaar communiceren. We moeten naar elkaar luisteren en samenkomen door actief op elkaar in te spelen. Wat ik nu interessant vind, is dat we in deze wereld een hoop communiceren, maar dat samenkomen geen prioriteit heeft. Mensen luisteren vooral naar zichzelf, maar ze lijken een beetje bang te zijn om goed naar elkaar te luisteren.”

‘De intimiteit is indrukwekkend. Moet ik me gaan inhouden?’

Hij broedt nu op een vorm waarmee hij, zonder zelf te stoppen met klarinet spelen, de wereld een beetje beter kan leren communiceren.

„Klinkt dat idealistisch? Dat ben ik ook wel een beetje. Maar ik denk echt dat ik vanuit mijn muziekervaring mensen kan laten ontdekken hoe inspirerend luisteren kan zijn. Misschien word ik luister- en communicatiecoach.”

Berix benadrukt dat hij goed afscheid neemt van zijn collega’s. Als de maatregelen het toelaten, geeft hij dit jaar nog een afscheidsconcert met Calefax. Het ensemble gaat in de loop van 2021 op zoek naar een nieuwe klarinettist.

Cellisten Emile Visser en Pepijn Meeuws

Begin deze zomer hadden fagottiste Ludian Schaling en sopraan Cora Burggraaf een ingeving: als het publiek door corona niet naar de musici in de concertzaal kan komen, moeten de musici het publiek maar thuis opzoeken.

Zo ontstond Samen/Uit/Thuis, een platform/website waarop musici hun diensten aanbieden. Je boekt ze solo of als ensemble, voor een uur, een halfuur of voor een ‘flitsconcert’ van tien minuten. De prijzen variëren van 2.500 euro voor een uur durend concert door een topensemble tot 150 euro voor een flitsconcert. Het publiek ontvangt de musici in de eigen huiskamer, waarbij het publiek de omvang heeft van het eigen huishouden plus het aantal gasten dat op dat moment thuis mag worden ontvangen.

Het liep storm op de website, maar vooral door de vele musici die zich aanboden. Sinds de oprichting in juni boekten 38 huiskamers een concert, twee concerten minder dan het totaal aantal te boeken musici en ensembles. Dezer dagen zijn de mogelijkheden ook wel extreem beperkt, omdat je thuis nog maar twee mensen mag ontvangen. In de praktijk kun je dus alleen een solist of een duo boeken – en geen extra gasten vragen voor in het publiek.

Cellist Pepijn Meeuws is samen met collega cellist Emile Visser een van die duo’s die ondanks alle bezwaren brood zien in huisconcerten. Als ensemble Cello Cello bieden ze een concert van een halfuur of een flitsconcert.

Cello Cello werd geboekt door mevrouw Tuzar. Ze woont in een grote statige villa in Den Haag en is gewend wekelijks huisconcerten te geven, soms voor bijna honderd gasten; vrienden en kennissen, maar ook bedrijven, ministeries, ambassades. „Nu is het hier sinds februari helemaal stil”, vertelt Tuzar beteuterd. Omdat ze binnenkort verhuist, haalde ze vorig weekend nog één keer muziek in huis: Visser en Meeuws. En dus niet voor honderd man, maar alleen voor zichzelf. Visser en Meeuws speelden onder meer een arrangement van Clair de Lune van Claude Debussy en een stuk van trompettist en componist Ibrahim Maalouf.

Ook voor de musici voelt spelen in een huiskamer anders dan in een concertzaal, vertelt cellist Meeuws na het concert aan de telefoon: „De intimiteit is indrukwekkend. Je zit niet in een anonieme concertzaal, maar in iemands eigen kamer. Er is geen kleedkamer, geen podiumtechniek, niemand die je vijf minuten tevoren roept. Voor het concert bij mevrouw Tuzar vroeg ik me af of het niet een beetje gênant zou zijn met z’n tweeën te spelen voor één persoon. Moet ik me gaan inhouden?”

Visser en Meeuws besloten dat niet te doen. Wie zelf een concert boekt, weet tenslotte precies wat en wie er in huis wordt gehaald.

„Mevrouw Tuzar bleek een onbetaalbaar publiek. Het emotioneerde haar dat er weer muziek in haar huiskamer klonk.”

Om het concert toch nog een beetje met vrienden te delen, overtuigde mevrouw Tuzar de cellisten ervan twee stukken nog eens te spelen, zodat ze het kon filmen met haar telefoon. De eettafel houdt ze al maanden gedekt, in de hoop dat ze het huiskamerpubliek voor haar verhuizing nog één keer in het echt mag ontvangen. Visser en Meeuws hopen intussen op nog veel meer flitsconcerten. „En ja, dat mag ook tijdens een diner.”

Componist Oene van Geel

Altviolist en componist Oene van Geel haalde in de eerste coronagolf alle apparatuur in huis om thuis een opname- en livestreamstudiootje in te richten.

Maar zijn woonkamer veranderde ook: van een leefruimte werd het (ook) een atelier. Van Geel tekende en schilderde als kind al veel, nu doet hij dat opnieuw.

„Een jongensavontuur, zo voelt het ook”, vertelt hij. „Sinds corona lukt het me om mijn tekeningen en schilderijen te verkopen. In het begin voor een goed doel, vluchtelingen op Lesbos, daar had ik zo twintig kopers voor. Maar sinds een paar weken durf ik ze voor mezelf te verkopen, en ook dat komt op gang.”

Het liefst tekent hij buiten. Inmiddels gaat Van Geel niet meer op pad zonder verf of Oost-Indische inkt. Regelmatig kun je hem aquarellerend in de trein tegenkomen. Het resultaat is steeds anders: soms zijn het kleurrijke, abstracte schilderijen, soms strakke pentekeningen. Een droomwereld lijkt een gemeenschappelijke noemer.

„Net als bij componeren ben ik scheppend bezig met vorm en structuur. Ik heb het gevoel dat dit goed synergetisch samengaat.”

Bij elk nummer op zijn nieuwe album Connecting Colors vol.1, waarvoor hij collega-musici vroeg zijn composities af te maken en op afstand samen met hem op te nemen, staat daarom ook een tekening van hemzelf. Het schilderij op de cover, Connecting Colors, is op dezelfde manier ontstaan als de muziek. Zijn begin werd voltooid door componiste Setareh Nafisi. Het album komt niet online te staan, het is de bedoeling dat de tekeningen nieuwsgierig maken naar het fysieke geheel.