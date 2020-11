Langzittende Bahreinse premier Khalifa (84) overleden

De Bahreinse prins Khalifa bin Salman al Khalifa, die sinds 1970 premier was, is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de langst zittende minister-presidenten ter wereld en een invloedrijke figuur binnen de koninklijke familie van Bahrein. Khalifa overleed in een Amerikaans ziekenhuis, meldt het Bahreinse staatspersbureau BNA. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Khalifa was de zoon van de Bahreinse koning Salman (1894-1961). Als premier was hij jarenlang de baas over de regering en de economie, schrijft persbureau AP. Hij stond samen met zijn in 1999 overleden broer Isa, die over de buitenlandse betrekkingen ging, aan het hoofd van het land. De portretten van de broers hingen decennialang naast elkaar aan de muur in veel Bahreinse gebouwen. Khalifa leidde Bahrein, dat aanvankelijk vrijwel al zijn inkomsten uit olie haalde, tijdens de transitie naar een meer gediversifieerde economie.

Prins Khalifa was ook een omstreden figuur. Hij kreeg te maken met beschuldigingen van corruptie en zou zichzelf hebben verrijkt met geld uit staatsondernemingen. Tijdens de grootschalige anti-regeringsprotesten in 2011 eisten betogers zijn aftreden. De protesten werden echter met harde hand neergeslagen. Bijna honderd burgers kwamen om. Arrestanten werden gedwongen foto’s van prins Khalifa te kussen.

Als lid van de Al Khalifa-familie, die sinds 1783 de baas is in Bahrein, leidde prins Khalifa een luxe leven. Zo had hij een eigen privé-eiland met jachthaven en een park waar pauwen en gazelles rondliepen. De laatste jaren nam Khalifa’s invloed geleidelijk af, terwijl hij met zijn gezondheid kwakkelde en geregeld opgenomen moest worden in buitenlandse ziekenhuizen.