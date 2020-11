Kunsthandelaar Constant Vecht (72) overleden

De Amsterdamse kunsthandelaar Constant Vecht is dinsdagmiddag op 72-jarige leeftijd aan hartfalen overleden. Dat heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt.

Vecht leidde in de Spiegelstraat in Amsterdam Kunstzalen A. Vecht, een familiebedrijf dat in het begin van de vorige eeuw is opgericht door zijn grootvader Aäron Vecht. De firma kenmerkte zich door een geschakeerd kunstaanbod, variërend van middeleeuwse beeldhouwkunst, oud glas tot impressionistische en moderne schilderijen. Dikwijls was Vecht deelnemer aan de grote Nederlandse kunst- en antiekbeurzen PAN en Tefaf.

Vecht, een gesjeesde student filosofie, sociologie en culturele antropologie, is heel zijn leven politiek actief geweest. Als student was hij voorzitter van de studentenvakbond ASVA en Maagdenhuisactivist. Zijn laatste berichten op Facebook deze week gingen over de Amerikaanse verkiezingen.

Voor hij in 1995 de kunsthandel van zijn vader Jack overnam, was Vecht actief in de journalistiek. Van 1983 tot 1986 leidde hij als hoofdredacteur het communistische dagblad De Waarheid. Een functie die journalist Martin van Amerongen in een profiel van Vecht eens omschreef als „de zwaarste betrekking in de Nederlandse journalistiek”. Want „een krant zonder een cent, met minimale mankracht en eigenlijk zonder bestaansrecht”. Dat laatste omdat „heel links” volgens Van Amerongen in de praktijk allang had gekozen „voor het vooruitstrevende conformisme van de Volkskrant”.

In een interview met Het Vrije Volk hield Vecht er in 1983 nog de moed in. „De Waarheid gaat niet kassiewijne”, zei hij. „Slechts één ding hebben wij nodig. Abonnees. Abonnees!”

Vanwege de financiële problemen moest hij redacteuren ontslaan en ging hij noodgedwongen over op een kleiner formaat. Om gezondheidsredenen – Vecht raakte overspannen – gaf hij zijn functie op. Een paar jaar later hield De Waarheid op te bestaan.

Constant Vecht (ASVA-voorzitter in 1972) en Gert-Jan Jimmink. Studentendemonstratie van de ASVA voor gratis onderwijs voor iedereen. Op de voorgrond(ASVA-voorzitter in 1972) en Gert-Jan Jimmink. Foto Spaarnestad Photo

De Groene Amsterdammer

Vecht werd daarna directeur van opinieweekblad De Groene Amsterdammer. Met Martin van Amerongen als hoofdredacteur zorgde Vecht voor een dusdanige oplagestijging dat het weekblad weer adverteerders vond. Vecht, die ook regelmatig artikelen schreef, kreeg in 1987 de Anne Vondelingprijs, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan journalisten die de politiek op een heldere manier weten te verwoorden.

De laatste jaren zette Vecht zich als bestuurslid in voor Salaam-Shalom, de Joods-Islamitisch Culturele Vriendschapskring van Amsterdam. Hij vond het onzin, zegt zijn zoon Ruben, dat tussen joden en moslims geen vriendschapsbanden zouden kunnen bestaan.

Toen de Marokkaanse Karima Belhaj, een van de oprichters van de vriendschapskring, in 2016 door het online platform Nieuw Wij gevraagd werd wie voor haar een belangrijke rol had gespeeld, antwoordde zij: „Constant Vecht! Hij staat dag en nacht klaar om te helpen wanneer we iets organiseren. Met de auto, de koosjere boodschappen en een ruimte voor ontmoetingen. Hij heeft een galerie, maar gooit als het moet zijn hele agenda om voor onze evenementen. Hij is als een rots in de branding.”

In 2016 kwam Vecht in het nieuws omdat hij meende een geschilderd portret van de filosoof Spinoza te hebben gevonden, gemaakt door genre- en historieschilder Barend Graat. Het zou het eerste bij leven gemaakte portret van Spinoza zijn. Kunsthistorici vonden dat zijn bewijsvoering rammelde en wilden zijn vondst niet erkennen, een feit waar Vecht in gesprek met NRC in felle bewoordingen schande van sprak.

Vecht was gescheiden en laat twee zonen na. „Hij was een geweldige vader”, zegt zoon Ruben.