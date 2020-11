Kabinet: het mobiele netwerk moet in 2022 ‘weerbaarder’ zijn tegen spionage

KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo moeten voor oktober 2022 de veiligheid van hun netwerken verbeteren om spionage of misbruik tegen te gaan. Dat staat in een pakket maatregelen dat het kabinet woensdag publiceerde.

Omdat de Nederlandse maatschappij en economie leunen op internet, is betrouwbare mobiele infrastructuur cruciaal. Dat vergt „concrete eisen voor kritieke onderdelen van netwerken”, schrijft Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (CDA) in een toelichting.

De regeling eist van providers dat ze de „weerbaarheid” van de huidige netwerken verhogen door betrouwbare software en apparatuur te gebruiken en gevoelige gegevens goed te versleutelen. De netwerken moeten veiligheidsgaranties afdwingen bij hun leveranciers en de achtergrond controleren van medewerkers die toegang hebben tot de beheersystemen.

Op zich geen verrassende eisen, maar ze raken wel een gevoelig punt: „Kritieke onderdelen van die telecomnetwerken mogen alleen afkomstig zijn van betrouwbare leveranciers”, schrijft Keijzer.

De inzet van apparatuur van het Chinese telecombedrijf Huawei, alomtegenwoordig in Nederlandse netwerken, blijft onderwerp van discussie. De angst bestaat dat de Chinese staat Huawei kan opdragen om te bespioneren of systemen te saboteren. Tot nu toe is daar geen bewijs voor gevonden, maar Nederland wil dat risico beteugelen.

Huawei levert antennetechnologie van KPN en T-Mobile. T-Mobile gebruikt Huawei ook in de kern van het netwerk, KPN zet Huawei-apparatuur in voor beheer van klantengegevens. De regeling beschrijft de mobile core (kernnetwerk) en „aanpalende systemen” als kritieke onderdelen. Gevoelige details – welke apparatuur van welke leveranciers op welke plekken in het netwerk zijn verboden – wil het kabinet geheimhouden.

Deadline

Een algemene maatregel van bestuur voor de telecomsector, uit november 2019, stelt dat spionagerisico’s niet te ondervangen zijn met alleen aangescherpte beveiligingsmaatregelen. Huawei wordt niet met naam genoemd, maar past in de omschrijving: „Een bedrijf dat onder invloed staat of nauwe banden heeft met een staat (…) die de intentie heeft om een in Nederland aangeboden communicatienetwerk te misbruiken of uit te laten vallen.”

Landen als Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn explicieter. Zij dragen providers op om Chinese apparatuur uit hun systemen te weren of verwijderen. De Britse providers krijgen hiervoor tot en met 2027 de tijd.

De Nederlandse deadline lijkt krap. Op 1 oktober 2022, over minder dan twee jaar, „moet de weerbaarheid van de netwerken verhoogd zijn tegen actuele dreigingen als spionage of misbruik”, schrijft Keijzer. De Nederlandse netwerkproviders denken nu al aan deze voorwaarden te voldoen. „Deze regeling bevat geen maatregelen die afwijken van ons eigen beleid,” reageert T-Mobile.

In andere landen moeten providers Chinese apparatuur verwijderen

Los van de woensdag aangekondigde maatregelen (het conceptbesluit ligt nu zes weken ter consultatie) kunnen KPN, T-Mobile en Vodafone-Ziggo in het eerste kwartaal van 2021 ook een geheime beschikking verwachten. Daarin staat of en wanneer ze apparatuur moeten vervangen. Mogelijk moet Huawei hierdoor op sommige plekken wijken.

Het is de bedoeling deze aanpassingen zoveel mogelijk aan te sluiten op de normale vervangcyclus van netwerksystemen. Als de overheid meer haast heeft om ‘verdachte’ apparatuur te weren, dan komen de providers in aanmerking voor financiële compensatie.

Rol van radionetwerk verandert

De Nederlandse providers bieden nu 5G aan, maar moeten hun kernsystemen nog wel vernieuwen. Deze kernsystemen mogen dan kritiek zijn, ze zijn niet het duurste onderdeel van een netwerk en er is meer keuze aan leveranciers dan de usual suspects in de telecomwereld: Huawei, Ericsson en Nokia.

Het meest prijzig is vervanging van apparatuur in de duizenden opstelpunten in het radionetwerk (in Nederland zijn er ongeveer vijfduizend per provider).

In toekomstige, geavanceerde 5G-netwerken speelt het radionetwerk – meer dan bij 4G – een bepalende rol in de datadoorgifte. Vandaar dat de Nederlandse overheid de mogelijkheid openlaat om in een later stadium andere netwerkonderdelen, zoals het radionetwerk, toch nog als ‘kritiek’ aan te wijzen. „Het dreigingsbeeld en nieuwe technologieën zijn continu in ontwikkeling”, schreef het kabinet in 2019 al.