Joumana El Zein Khoury nieuwe directeur World Press Photo

Joumana El Zein Khoury wordt de nieuwe directeur van de World Press Photo Foundation. Ze is nu nog directeur van het Prins Claus Fonds en stapt over op 1 februari 2021, maakten de organisaties woensdag bekend.

El Zein Khoury is sinds 2015 directeur van het fonds, dat onder meer met de Prins Claus Prijzen culturele uitwisselingen stimuleert. Daarvoor coördineerde ze subsidieprogramma’s bij het fonds, waar ze nu dertien jaar heeft gewerkt. Ze zit ook in het bestuur van documentairefilmfestival IDFA.

Lees ook: Winnaar World Press Photo: ik kon m’n ogen niet van hem afhouden

De World Press Photo Foundation, die jaarlijks de meest prestigieuze prijzen uitreikt voor fotojournalistiek, heeft specifiek gezocht naar een directeur die de diversiteit vergroot van het bestuur. De stichting riep de hulp in van werving- en selectiebureau Colourful People.

El Zein Khoury is geboren in Libanon en studeerde in Parijs en New York. Ze is lid van het bestuur van de Lutfia Rabbani Foundation, die met onder meer studiebeurzen de uitwisseling bevordert tussen Europa en de Arabische wereld. Ze werkte als fondsenwerver voor de Arab Image Foundation. „Bij de World Press Photo Foundation zal ik dezelfde waarden van inclusiviteit, gelijkheid, wederkerigheid en respect implementeren en hooghouden”, zegt ze in een persverklaring.

El Zein Khoury volgt Lars Boering op, die in juni na ruim vijf jaar zijn vertrek aankondigde. Onder zijn leiding breidde de organisatie de fotowedstrijd uit met een nominatie-ronde en fotoseries. Het aantal tentoonstellingen en het bereik van de winnende foto’s groeide. Boering werd na zijn vertrek vervangen door interim-directeur Arnoud van Dommele, die tot april 2021 aanblijft.

Lees ook: Kunst zal Beiroet moeten vernieuwen

Bij het Prins Claus Fonds versterkte El Zein Khoury de financiële positie, aldus het fonds. Het roemt haar inspanningen om de Bengaalse fotojournalist en Time Person of the Year Shahidul Alam bij te staan. Hij werd opgepakt vanwege zijn kritiek op de regering. Dit jaar haalde ze 300.000 euro op voor kunstenaars in Beiroet na de explosies daar.

De World Press Photo Foundation wordt flink geraakt door de coronacrisis. Waar het in 2019 nog ruim honderd tentoonstellingen organiseerde wereldwijd, moesten veel daarvan dit jaar worden afgelast. De prijsuitreiking in april ging online door. Maar ook in 2019 vielen de opbrengsten tegen: World Press Photo moest een verlies van drie ton noteren.