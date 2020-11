In Dover dreigt een logistieke ramp door Brexit

Vanaf 1 januari is er door Brexit voor het eerst in 47 jaar weer een grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Op dit moment wordt er nog stevig onderhandeld over een handelsakkoord. Maar of dat er nu wel of niet komt, voor de duizenden vrachtwagens die dagelijks het kanaal oversteken dreigt hoe dan ook een logistieke ramp.