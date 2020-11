Horizontaal de neus in, en oppassen voor kruisbesmetting

Korporaal Koen Veltman geeft gas en rijdt de grijze Opel Astra naar het eerste station van de nagebootste snelteststraat in de kazerne. „Heeft u een afspraak meneer?”, vraagt een collega-militair vanachter een tafel vol papierwerk. Veltman knikt. „Zou ik uw ID mogen zien en wilt u uw mondkapje even naar beneden doen?”

Veltman mag doorrijden naar de volgende halte, waar de sneltest wordt afgenomen. Een militair in volledige ‘corona-uitrusting’ (blauw schort, handschoenen, medisch mondkapje, spatbril) steekt het wattenstaafje in Veltmans neus. Hij zit niet direct goed. „Meer horizontaal!”, schreeuwt een instructeur van een afstandje. Het groepje militairen dat toekijkt lacht. „Duw door tot je weerstand voelt, en dan een paar keer draaien.” Na een tijdje pielen is het gelukt: er zit voldoende snot en slijm op het staafje. Veltman stapt met betraande ogen uit de auto. „Pfff, hij ging eerst het verkeerde gat in, dat voelde even onprettig.”

In de Korporaal Van Oudheusdenkazerne bij Hilversum worden deze woensdag groepjes militairen getraind in het afnemen van sneltesten. In totaal moeten duizend militairen de komende weken gaan helpen bij het openen van minimaal zes snelteststraten op XL-testlocaties door het hele land, waar snel en massaal getest moet kunnen worden. Afgelopen maandag gingen de eerste militairen aan de slag in evenementenhal MartiniPlaza in Groningen. De bedoeling is dat de militairen op alle locaties zo snel mogelijk weer afgelost worden door duizenden uitzendkrachten die nu worden geworven.

Het sneltestproject, een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, de GGD, VNO-NCW en Defensie, staat onder leiding van oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. Hij noemt het opzetten van de XL-testlocaties „een mega-operatie” die wel wat weg heeft van een militaire missie. „Dan werk je ook samen met veel partijen, acteer je in een onvoorspelbare omgeving. Dat speelt hier ook: het beleid ontwikkelt zich snel, je moet politieke doelstellingen vertalen naar concrete opdrachten. Bij dit project wordt alleen niet geschoten.”

Besmettingsgevaar

In de kazerne is Koen Veltman bijgekomen van zijn coronasneltest. Hij werkt normaal gesproken bij de verdedigingscompagnie van CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire dreiging), een specialistische eenheid van de landmacht die wordt ingezet bij giframpen of chemisch terrorisme. „Stel dat een brandweerauto besmet is geraakt met een chemische stof, dan gaan wij erop af. Dan doen we onderzoek en bepalen we: we gaan ’m ontsmetten of vernietigen.”

Voor Veltman is het werken met besmettingsgevaar niet nieuw: als hij naar een ‘besmette’ brandweerwagen gaat draagt hij altijd al een volledig beschermend geel pak, inclusief gasmasker. Veltman kent het gevaar van wat bij ze bij Defensie ‘kruisbesmetting’ noemen. „Als je één ding met je handschoenen hebt aangeraakt, zorg dan dat je niks anders meer aanraakt tot je ze vervangen hebt.” Dit voorkomt dat anderen op de locatie per ongeluk met het virus geïnfecteerd raken. „Voor mij is dat dagelijkse praktijk, maar voor veel andere militairen denk ik niet.”

Wel nieuw voor Veltman is een test uitvoeren op mensen. Dat vindt hij nog het meest spannend van alles. „Dat moet straks wel in één soepele beweging gaan, met dat wattenstaafje. Je wil het mensen zo comfortabel mogelijk maken.”

Problemen met druppelen

In de snelteststraat gaat alles precies zoals het straks in het echt ook moet gaan. Iedere militair heeft zijn eigen functie: waar ze normaal verkenner of marinier zijn, heten ze nu inchecker, tester, runner of resultaatverwerker. De runner haalt eens per half uur de buisjes met testmateriaal op en brengt ze naar het geïmproviseerde lab, een grijze container vol instructiepapieren, materialen en computers.

In het lab staat een groepje militairen om sergeant Steven heen. Hij legt uit welke stappen nodig zijn om de testen te analyseren en uit te lezen. Ze oefenen met de antigeentest van het bedrijf Abbott, die ook op de XL-testlocaties wordt gebruikt. Daarbij laat je vijf druppels van het monster uit de afnamebuis op een vakje van de test vallen. „Mochten er problemen zijn met het druppelen, doe dan de dop er terug op”, instrueert Steven. „Tik de buis een paar keer op de tafel en probeer het opnieuw.”

Na het druppelen wordt de test op een tijdvak op een groot vel papier gelegd, na een kwartier kan de test worden afgelezen. De test geeft drie mogelijke uitslagen: positief, negatief of onduidelijk (dan moet de test opnieuw). De resultaatverwerker zet het in de computer en stuurt de uitslag door met CoronIT, het ict-systeem dat de testuitslagen verzamelt.

Een hoop stapjes door verschillende personen, kan er ook niet veel mis gaan? Kapitein Marc Arp, hoofd van het Defensie Gezondheidszorg- Opleidings- en Trainingscentrum, kan eigenlijk niks bedenken. „Het is geen rocket science. Ja, een runner kan struikelen, maar de buisjes zijn van plastic en gaan niet stuk.” Dan serieuzer: het is wel belangrijk de test binnen uiterlijk twintig minuten uit te lezen, zegt Arp. „Anders is de uitslag onbetrouwbaar.” Om dat te voorkomen staat een kookwekker in het lab.

Voor de 22-jarige Stan zit de training erop. De korporaal van de landmacht wordt opgeleid tot ‘combat life saver’, zodat hij op missie bij zijn collega’s levensreddende handelingen kan verrichten. Dat hij nu testen gaat afnemen is misschien minder spannend, maar hij doet het graag. „We zouden dit najaar met de landmacht op oefening naar Duitsland gaan, maar dat is door corona afgelast. Nu is het mooi dat ik later kan zeggen: ik heb als militair tijdens deze crisis mijn bijdrage kunnen leveren.”