Het dorp Zwalk uit het Sinterklaasjournaal is een poëtische vondst

Voor het zwartepietendebat moet de kijker dit jaar naar First dates. In de ‘VIP-special’ van het aanminnige afspraakjesprogramma zat actrice Jetty Mathurin tegenover Sjoerd, type babbelaar met blanke pit. Tegen het einde van de maaltijd besloot Mathurin de nieren van haar disgenoot te proeven. Ze vroeg naar Zwarte Piet. Sjoerd: „Dat hele zwartepietenverhaal vind ik absurd.” Dat was een zin die ruimte voor interpretatie gaf, maar dat gold niet voor het vervolg: „Zwarte Piet moet zwart blijven.” Elegant antwoordde Mathurin dat het vooral belangrijk is dat we naar elkaar blijven luisteren – maar ze had genoeg gehoord.

In Het Sinterklaasjournaal (NTR), jarenlang het oog in de storm van het pietendebat, maakte de goedheiligman een pietengrapje. „We hebben ook een zwarte Piet”, zei hij maandag voordat hij de machinekamer opende. De kolen voor de motor hadden de stookpiet zwart gemaakt. Kolen inderdaad – voordat ons kinderfeest klimaatcorrect is, zal er nog een cultuuroorlog moeten worden gevoerd.

Zwalk op de kaart

Bovendeks heerste verwarring over de bestemming. De boot moest aanmeren in Zwalk, maar waar ligt Zwalk? Aan wal sprak een verslaggever kort met de plaatselijke burgemeester (in wie sommige kinderen Matthijs van Nieuwkerk zouden kunnen herkennen). „Ik denk dat deze Sinterklaasintocht mij, eh sorry, Zwalk op de kaart zal zetten.” Dinsdag bleek Zwalk tussen Juistem en Gekwerd te liggen.

‘Zwalk’ is een geweldige vondst, de poëtische reputatie van Het Sinterklaasjournaal waardig. Niet alleen bezit het de kootenbiese klank die het tot zustergemeente van Juinen, Terweksel en Wisp maakt, maar het is ook een werkwoordsvorm. Zwalken is de beweging waartoe een mens overgaat als bestemming en route niet helder meer zijn. Het is een groot contrast met de mars van de zekerweters die doorgaans de media domineren. Zwalk is een bestemming die je alleen kunt bereiken als je niet weet waar je het moet zoeken.

Gelukkig had SBS6 dinsdag een uur ingeruimd voor een ‘XL-versie’ van het programma dat Zwalkend Nederland bij uitstek weet te eren: Man bijt hond. In deze onverwoestbare eredienst aan de onzekere mens uit de twijfel zich soms in stelligheid. Die indruk kreeg je bij zwaardkunstenaar Danny. Als een binnenhuisviking zwaaide hij in zijn woonkamer met zelfgemaakte zwaarden. Met het oog op zijn fitheid voedde hij zich met melk, limonadesiroop, slagroomijs en blanke vla. Zijn blonde manen werden door verschillende speldjes op hun plaats gehouden – er was iets met uitdunning.

In een rollator geleefd

Een nog mooiere zwalker was Willem, een Groningse boer die in 2007 in het programma zat toen hij nog hoofdzakelijk met ezels en papegaaien samenleefde. Nu kon hij slechts met moeite worden opgespoord. Willem had de liefde gevonden en ook weer verloren, toen zijn vrouw werd vermoord door haar ex. Later werd hij door de politie uit zijn boerderij gezet omdat een huurder er een wietplantage had ingericht. Nu werkte hij in de snackbar van zijn stiefzoon. Dat zijn grote gebeurtenissen voor een mensenleven, legde hij uit: „Ik heb wel even in een rollator geleefd. Zo van: wat overkomt me nou?”

De eendenfluisteraar uit Ridderkerk moest nog komen. Martijn voert de eenden reguliere kattenbrokjes, kikkererwten, gerst en extra kleine kattenbrokjes „voor de kleine eendjes met de kleine keeltjes”. Op mensen had hij het nooit begrepen: „Die willen van alles van je, eenden nooit. Dat zijn paradijsvogels.” Martijn groeide op in een zwartekousengemeenschap en ontdekte pas na jaren dat er meer „mensen zoals ik, kleurrijk, queer” bestonden. Nu zet hij een drijfnat geraakt eendenkuiken onder een warmtelamp in zijn kamer. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn Zwalk gevonden heeft.

Correctie (11/11): In een eerdere versie van dit artikel werd Wisp Zalk genoemd. Dat is hierboven aangepast.