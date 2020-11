Haags raadslid Van der Werf op 3 bij D66

Sigrid Kaag op één, huidig fractieleider Rob Jetten op twee en dan, op plaats drie, presenteert D66 een politica die buiten Den Haag volstrekt onbekend is, maar volgens partijgenoten bulkt van het talent: Hanneke van der Werf, fractievoorzitter van de sociaal-liberalen in de Haagse gemeenteraad. Ze is de grootste verrassing in de top tien, de andere nieuwkomer staat op plek acht: Jeanet van der Laan, wethouder in Lisse. Zittende Kamerleden Jan Paternotte, Vera Bergkamp, Steven van Weyenberg en Sjoerd Sjoerdsma staan op vier tot en met zeven, Salima Belhaj op negen. De top tien wordt gecompleteerd door staatssecretaris Hans Vijlbrief, naast Kaag de enige D66-bewindspersoon die op een verkiesbare plaats staat.

Opmerkelijke nieuwkomers zijn onder meer topambtenaar Raoul Boucke (plek 11), advocaat Sidney Smeets (18) en Jorien Wuite (19), die eerder minister was op Sint Maarten. Door die vernieuwing verdwijnt een groot aantal van de Kamerleden die sinds de verkiezingen van 2017 aantraden alweer. Justitie-woordvoerder Maarten Groothuizen had eerder publiekelijk zijn vertrek al aangekondigd. Jessica van Eijs deed dat ook, maar binnen de fractie. Na het horen van hun plek op de kandidatenlijst hebben Achraf Bouali, Antje Diertens, Matthijs Sienot en Rutger Schonis hun kandidatuur ingetrokken. Oudgedienden Kees Verhoeven en Pia Dijkstra, allebei sinds 2010 Kamerlid, hadden al eerder aangekondigd te stoppen.

‘Rechtsbuiten’ van D66

Van der Werf was „hoogstverbaasd” toen ze zaterdag hoorde dat ze op drie komt, zegt ze. Ze had zichzelf voor plek elf gekandideerd, dat leek haar als nieuwkomer een mooie plek, en toen belde lijsttrekker Kaag: dat ze maar even moest gaan zitten. Na het belletje liep Van der Werf buiten een rondje, en toen stemde ze in met de prominente plek direct na twee partijprominenten.

Partijgenoten noemen Van der Werf soms grappend de ‘rechtsbuiten’ van D66, omdat ze scherpere ideeën zou hebben over veiligheid en integratie dan veel partijgenoten. „Over drugs en prostitutie zijn we als D66 heel liberaal”, zegt ze, terwijl ze bij het laatste woord aanhalingstekens maakt met haar handen. „Dat is goed, maar het zorgt in de stad gewoon voor veel overlast. We moeten die donkere kanten wel durven benoemen. Ik ben ook erg bezorgd over het weekendonderwijs dat in Den Haag wordt gegeven aan jonge kinderen, dat vaak gefinancierd wordt door buitenlandse religieuze organisaties. Op zúlke jonge leeftijd worden die kinderen al beïnvloed, terwijl je ze een palet aan keuzes wilt aanbieden.”

Dat zijn geen standpunten waar D66 bekend om is, zegt ze, maar wél de ervaring die ze na zes jaar raadslidmaatschap „in een stad met grote problemen rond die onderwerpen” naar de Kamer wil brengen. Van der Werf: „We hebben traditioneel veel Kamerleden met een achtergrond in het onderwijs, of die veel weten over duurzaamheid of Europa. Je hoort vooral rechtse partijen over veiligheid en integratie, terwijl ik denk dat wij de problemen óók zien, maar het gewoon minder vaak hardop zeggen.”

Van der Werf werd als Haags raadslid vooral bekend door haar strijd tegen ondermijnende criminaliteit, waarbij onder- en bovenwereld verstrengeld zijn. Mede op haar initiatief kwam er een plan om de Weimarstraat, waar veel van die ondermijning zou plaatsvinden, op te schonen. „Maar ondermijning is breder dan alleen criminele ondermijning. Dat er te weinig agenten zijn, ondermijnt het gezag van de politie. Dat mensen door contact met de overheid het gevoel hebben dat ze óf niet gehoord worden óf onrechtvaardig behandeld worden, ondermijnt het gezag van de overheid.”

Nieuw op het Binnenhof is de 35-jarige Van der Werf niet: ze werkte tussen 2010 en 2018 al voor de Tweede Kamerfractie van D66 en werd daarna woordvoerder bij verzekeraar Aegon. Sinds 2014 was ze daarnaast raadslid in Den Haag, de laatste twee jaar als fractievoorzitter.

D66-leden kunnen de komende weken hun stem uitbrengen over de lijst, die begin december definitief wordt.