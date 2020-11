FrieslandCampina schrapt komend jaar duizend banen

FrieslandCampina gaat nog voor eind volgend jaar zo’n duizend banen schrappen. Dat heeft het Nederlandse zuivelconcern dinsdag bekendgemaakt. Volgens topman Hein Schumacher heeft de wereldwijde uitbraak van het coronavirus een voorgenomen reorganisatie versneld.

Bij FrieslandCampina, dat vorig jaar een omzet draaide van 11,3 miljard euro, werken zo’n 24.000 mensen. De meeste arbeidsplaatsen verdwijnen in Nederland (nu 8.000 werknemers), België (1.300) en Duitsland (1.500). Het hoofdkantoor van het zuivelbedrijf staat in Amersfoort.

In zijn toelichting op de reorganisatie wijst Schumacher onder meer op tegenslag in China, een lucratieve afzetmarkt voor babymelkpoeder. Het zuivelconcern kampt met logistieke obstakels. Het land is moeilijk bereikbaar doordat de grens met Hongkong nog steeds gesloten is. De winstgevendheid zou hierdoor „onder hoge druk” staan.

Verder heeft FrieslandCampina last van lagere prijzen voor zogeheten bulkzuivel, melkproducten die (nog) niet verwerkt zijn tot bijvoorbeeld kaas of babyvoeding. Ook viel veel omzet uit bijvoorbeeld catering, hotels en restaurants weg.

Sluiting kaasfabriek

FrieslandCampina wil de eigen organisatie stroomlijnen en afslanken. In juli werd al sluiting aangekondigd van een kaasfabriek in het Brabantse Rijkevoort die verouderd zou zijn. Ook andere productielocaties worden tegen het licht gehouden, meldt het bedrijf. De reorganisatie moet leiden tot structurele besparingen van jaarlijks 100 miljoen euro vanaf 2022.

FrieslandCampina, een coöperatie in handen van 20.000 voornamelijk Nederlandse melkveehouders, heeft moeilijke jaren achter de rug. Dat komt onder meer door de dalende consumptie van melkproducten door Europeanen, en de Russische boycot van Europese zuivel die in 2014 werd afgekondigd. Tegelijk steeg het aanbod van melk juist enorm na de afschaffing van het melkquotum in 2015.

Ook stagneert de verkoop van babymelkpoeder in China sinds een paar jaar. Daarbij had de zuivelaar diverse tegenvallers, met name een miljoenenafschrijving op het samenwerkingsverband Huishan Dairy in China. FrieslandCampina kocht in 2018 de resterende aandelen van het bedrijf op.

Met een nieuwe aanpak probeert FrieslandCampina het tij te keren. Onderdeel ervan is meer aandacht voor verwerkte zuivelproducten: die hebben een hogere marge. Denk bijvoorbeeld aan kwark met extra eiwit voor sporters. Ook wil de coöperatie groeien in duurzamer geproduceerde melk, waarnaar het groeiende vraag ziet.

Volgens Schumacher heeft het bedrijf hiermee „de juiste strategie” gekozen. Hij stelt dat vanwege de coronacrisis dit plan versneld uitgevoerd zal moeten worden.

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven