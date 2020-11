Fox houdt Trumps illusie in stand

Persbureaus en gezaghebbende media hebben Joe Biden afgelopen weekend tot winnaar uitgeroepen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wereldleiders belden de Democratische presidentskandidaat op om hem te feliciteren. Maar in een alternatieve werkelijkheid maakt president Donald Trump nog steeds kans om herkozen te worden. In die werkelijkheid is er op grote schaal ‘illegaal’ gestemd, zou er zijn gesjoemeld bij het tellen van de stemmen en kan Trump, via het Hooggerechtshof, de verkiezingsuitslag nog steeds in zijn voordeel ombuigen.

Deze alternatieve realiteit wordt in belangrijke mate in het leven geroepen door een invloedrijke coalitie van rechts-conservatieve nieuwszenders, talkshowhosts en nieuwswebsites. Nergens is de onmogelijke spagaat tussen het aanvaarden en ontkennen van Trumps nederlaag beter zichtbaar dan bij de meest invloedrijke nieuwszender van de VS, Fox News. Deze zender, waarop Trump dagelijks afstemt en die hem met grote regelmaat kritiekloos interviewt, riep Biden zaterdag uit tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Het pad leek vrij voor een definitieve scheiding tussen Fox en Trump.

Behalve de nieuwsdesk kent Fox ook veelbekeken opinieshows, met redacties die een andere journalistieke koers varen dan die van hun collega’s bij de nieuwsuitzendingen. Die laatsten bleven de afgelopen dagen kritisch over Trumps onbewezen claims berichten. Nieuwspresentator Neil Cavuto kapte maandag een persconferentie af waarin Trump-woordvoerder Kayleigh McEnany sprak over stembusfraude. Zonder bewijs kunnen we zo’n bewering niet uitzenden, aldus Cavuto: „Wow, we moeten heel duidelijk zijn. Ze praat over fraude. Dat is een explosieve bewering.”

Alleen maar feller

Maar terwijl nieuwsman Cavuto de feiten benadrukt – The New York Times belde met functionarissen in elke staat en vond geen bewijs voor fraude – zijn de belangrijkste opiniekopstukken die de avondprogrammering vullen alleen maar feller geworden in hun verdediging van de president. Presentatoren Sean Hannity, Tucker Carlson en Laura Ingraham hameren de boodschap van het Trump-team er onverstoord in bij hun kijkers – in oktober waren dat er op primetime dagelijks bijna vijf miljoen. „Denkt u dat deze verkiezingen eerlijk waren?”, vroeg Hannity de dag na de verkiezingen. In een lange monoloog meldde hij dat resultaten in swing states als Pennsylvania niet te vertrouwen zijn. „Dit is een staat waar mensen stembiljetten in prullenbakken gevonden hebben. Toevallig allemaal stemmen voor Trump.”

Ingraham leek haar publiek vorige week voorzichtig naar het einde van Trumps presidentschap te leiden, door te vertellen dat zijn kiezers trots moeten zijn op de prestaties van hun leider. Maar inmiddels gaat ze helemaal mee met Trumps beweringen over stembusfraude. Dinsdag beloofde ze een „schokkende” getuigenverklaring van een medewerker van een stemlocatie in Nevada. Deze persoon, die onherkenbaar was gemaakt, zou getuige zijn geweest van gesjoemel met stembiljetten door mensen in „een Biden-busje”, maar leverde slechts anekdotisch bewijs.

De eigenaar van Fox News, Rupert Murdoch, staat bekend als realpolitiker. Vertrouwelingen van de mediamagnaat voorspelden woensdag in The New York Times dat hij zich zal aanpassen aan een realiteit waarin Biden president-elect is. Murdoch maakte in 1997 in het Verenigd Koninkrijk na jaren van steun voor de Conservatieven met The Sun de een draai naar Labour-leider Tony Blair. Zo’n vaart zal het nu niet lopen: het conservatieve geluid is een eindeloos verdienmodel gebleken voor Fox News. Dus laat hij de sterren van Fox vooralsnog hun gang gaan.

Ondertussen staan andere rechtse mediakanalen te dringen om Fox’ rol over te nemen, mocht de zender Trump laten vallen. Nieuwssite en kabel-tv-zender Newsmax wisselt zijn verslaggeving af met verhalen over de „gehackte verkiezingen” en berichten over de eigen kijkcijfers, die hoger zouden zijn dan die van Fox News. En de topman van One America News (OAN), een uiterst rechts kabelkanaal dat bekendstaat om het verspreiden van complottheorieën en fervente steun geeft aan president Trump, twitterde dinsdag: „Met alle staten waar illegaal is gestemd, lijkt het erop dat Biden niet alleen NIET verkozen zal worden, zoals persbureau AP claimt, maar de kans groot is dat Donald Trump herkozen zal worden.”

Ook invloedrijke conservatieve nieuwssites als The Washington Examiner, Breitbart News, The Gateway Pundit en The Washington Times wijken niet van Trumps zijde. Zo suggereert het best gelezen Facebookbericht van Breitbart van afgelopen week dat een onschuldige telfout in Antrim County, in Michigan, wijst op kwade opzet door de Democraten.

Socialemediaplatforms

De grote socialemediaplatforms krijgen het verwijt dat ze te weinig doen tegen desinformatie. Breitbart en OAN bereiken hun publiek grotendeels via Facebook en YouTube. Deze platforms geven wel aanvullende informatie bij onjuiste berichten over de verkiezingen, maar zijn nog terughoudend met het blokkeren van desinformatie. Zo bereikte een video van OAN over „weggegooide stembiljetten” miljoenen kijkers op YouTube.

Facebook, YouTube en Twitter – dat ongefundeerde tweets van Trump wél streng aanpakt – geven „zuurstof” aan de spelers die twijfel proberen te zaaien over de verkiezingsuitslag, aldus sociaal psycholoog en filosoof Shoshana Zuboff (Harvard) op Twitter. En Bill Russ, een campagnewoordvoerder van Biden: „Als je denkt dat desinformatie op Facebook een probleem was tijdens de verkiezingen, wacht dan maar tot je ziet hoe het onze democratie aan flarden scheurt in de dagen erna.”