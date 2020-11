Farmaceuten kunnen flink gaan verdienen aan een werkend coronavaccin

Zo snel als de Amerikaanse president Trump maandag probeerde om de doorbraak in de zoektocht naar een coronavaccin naar zich toe te trekken, zo haastig benadrukte fabrikant Pfizer dat de Verenigde Staten niks met de ontwikkeling van het middel te maken hadden. Pfizer heeft in zijn onderzoek geen enkele steun van overheden ontvangen, benadrukte het concern nog maar eens. Alle kosten, tot nu toe zo’n 2 miljard dollar (1,7 miljard euro), zijn door Pfizer zelf opgehoest.

De farmagigant reageerde daarmee op beweringen die vertrouwelingen van Trump maandag op Twitter deden, kort nadat Pfizer had aangekondigd dat het vaccin in tests alle verwachtingen overtrof. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence schreef het hoopvolle nieuws meteen toe aan de „publiek-private samenwerking” die de afgelopen maanden is opgezet door Trump. Trumps dochter Ivanka claimde iets vergelijkbaars.

Pfizer nuanceerde die beweringen diezelfde middag nog. De enige afspraak is dat de Amerikaanse overheid, mocht het vaccin veilig en succesvol blijken, 100 miljoen doses kan afnemen voor 2 miljard dollar, aldus het concern. En doordat Pfizer de ontwikkeling zelf betaalde, mag de farmaceut zelf bepalen welke prijs het straks voor het vaccin gaat vragen.

Het Amerikaanse bedrijf heeft daarmee uitzicht op een enorme bron van inkomsten. Volgens de economen van zakenbank Morgan Stanley zou de omzet van het Pfizer-vaccin alleen volgend jaar al kunnen oplopen naar 13 miljard dollar. Die opbrengst moet het dan wel delen met BioNTech, een Duits biotechbedrijf waarmee het samenwerkt in de ontwikkeling van het vaccin. BioNTech accepteerde overigens wel steun, van de Duitse overheid, maar het is onduidelijk of daar voorwaarden tegenover staan.

Afspraken met overheden

De aanpak van Pfizer verschilt sterk van die van andere grote farmaceuten die werken aan beloftevolle kandidaatvaccins. Zo kreeg het Britse AstraZeneca, dat optrekt met de Universiteit van Oxford, al vroeg een bijdrage voor onderzoek van enkele Europese landen. In ruil daarvoor levert het bedrijf, als het vaccin wordt geaccepteerd, 400 miljoen doses tegen kostprijs (een paar euro per stuk). Zulke afspraken maakte AstraZeneca daarna ook met andere overheden.

„We voelden dat er momenten zijn wanneer een bedrijf zijn verantwoordelijkheid moet nemen en een bijdrage moet leveren”, zei topman Pascal Soriot van AstraZeneca daar deze zomer over tegen persbureau AP. „Dit is een moment in de geschiedenis dat de mensheid echt in zijn geheel wordt bedreigd.”

Ook sectorgenoot Johnson & Johnson accepteerde steun bij de ontwikkeling voor een vaccin. Het bedrijf kreeg honderden miljoenen van de Amerikaanse overheid en beloofde in ruil daarvoor het vaccin gedurende de coronapandemie voor een „niet-voor-winst-prijs” te leveren. „We beseften dat het belangrijk was om een bijdrage te leveren”, aldus financieel topman Joe Wolk eind september.

Pfizer maakte die keuze nadrukkelijk niet, zei topman Albert Bourla deze zomer tijdens een conferentie, waaruit vakwebsite Pharma Intelligence citeert. „Als je geld accepteert, dan willen de mensen die dat geld geven, weten hoe je het uitgeeft en wat je allemaal doet. Snelheid was essentieel hierin. Ik wilde zeker weten dat onze mensen autonoom waren en snel konden werken aan een vaccin.”

De Griekse topman vindt het daarom onredelijk dat Pfizer geen winst zou mogen maken op het vaccin, stelde hij in zakenblad Barron’s. „Je moet heel fanatiek en radicaal zijn om zoiets te beweren. Want wie komt er met de oplossingen? De private sector bedacht de oplossing voor diagnoses en voor behandeling. De private sector is ook op weg om de oplossing qua vaccinatie te vinden.”

‘Heel bescheiden winst’

Tegelijkertijd benadrukte de Pfizer-topman tegenover weekblad Time dat zijn bedrijf genoegen neemt met een „heel bescheiden winst”. „We zouden veel hoger kunnen gaan zitten. Maar dat doen we niet. Omdat we begrijpen dat de belangrijkste overweging is dat we zorgen dat iedereen het vaccin heel snel krijgt.”

Pfizer is niet de enige die al heeft laten weten te willen verdienen aan een vaccin. Datzelfde zei ook het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna, dat eerder een half miljard dollar steun kreeg van de Amerikaanse overheid. Andere bedrijven moeten zich nog uitlaten over hun prijsstrategie. Zo hielden Merck en Sanofi het er voorlopig op dat hun vaccin „bereikbaar” en „betaalbaar” moet worden.

Overigens lijken ook de afspraken om tegen kostprijs te leveren minder belangeloos dan ze er op het eerste gezicht uitzien. De toezeggingen van bedrijven zoals Johnson & Johnson en AstraZeneca gelden namelijk zolang de pandemie voortduurt. Daarna staat het ze vrij prijzen te verhogen. Zeker als blijkt dat de werking van een vaccin na verloop van tijd afneemt, waardoor mensen vaker gevaccineerd moeten worden, kunnen zij later alsnog verdienen aan hun vondst.

Bovendien is het aan de fabrikant om te bepalen wanneer de pandemie precies voorbij is, zo onthulde de Financial Times vorige maand. De zakenkrant zag contracten die AstraZeneca sloot met overheden waarin de pandemie in principe afloopt op 1 juli volgend jaar. Die termijn kan worden verlengd, maar „alleen als AstraZeneca in goed vertrouwen besluit dat de pandemie nog niet voorbij is”.