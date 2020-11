Ervaren en behendige beroepspolitica

Daar stond ze, pal voor de ingestorte kademuur in de Amsterdamse binnenstad. Oranje hesje aan, plofkap van stadszender AT5 voor haar neus. De boodschap van wethouder Dijksma was duidelijk: het achterstallig onderhoud van de kades en bruggen moet absolute prioriteit krijgen, ondanks de coronacrisis. Anders gaan we dit nog veel vaker zien.

Sharon Dijksma (PvdA), al meer dan vijfentwintig jaar in de politiek, is een behendig bestuurder. Ze snapt hoe je dingen achter de schermen voor elkaar krijgt – én hoe publiciteit werkt. Dinsdagavond werd de wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam voorgedragen als nieuwe burgemeester van Utrecht, als opvolger van de naar Den Haag vertrokken Jan van Zanen. In een reactie liet ze weten „trots en vereerd” te zijn met de voordracht.

Met Dijksma krijgen de Utrechters niet zo’n volkse en knuffelbare bestuurder als Van Zanen. Ze geldt vooral als beroepspolitica met goed strategisch inzicht en een reusachtig netwerk in politiek en ambtenarij. Met haar benoeming in Utrecht gaat een lang gekoesterde wens van haar in vervulling: burgemeester worden.

Lange politieke carrière

Voor haar overstap naar het lokale bestuur had Dijksma (Groningen, 1971) een lange carrière in de Haagse politiek. Ze kwam in 1994 als 23-jarige in de Tweede Kamer – destijds de jongste parlementariër ooit. Ze bleek een overlever: terwijl de PvdA-leiders kwamen en gingen (Kok, Melkert, Bos, Cohen, Samsom) bleef Dijksma op haar post. Als Kamerlid had ze in de loop der jaren zo’n beetje alle portefeuilles onder haar hoede. Ze diende als staatssecretaris op drie verschillende departementen (Onderwijs, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu) in twee verschillende kabinetten (Balkenende IV en Rutte II). In Den Haag stond Dijksma bekend om haar goede relaties met politici van andere partijen. Zo kon ze het op het ministerie van Economische Zaken bijzonder goed vinden met haar minister, de steile VVD’er Henk Kamp.

Een 22-jarige Sharon Dijksma, voorzitter van de Jonge Socialisten, nadat ze een verkiesbare plek heeft gekregen op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1994. Foto Bert Verhoef/HH

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werd de PvdA gedecimeerd. Een jaar later vertrok Dijksma, herkozen als Tweede Kamerlid, naar Amsterdam om wethouder te worden. Na jaren van gependel tussen Den Haag en haar woonplaats Enschede wist ze haar gezin nu wél over te halen te verhuizen, naar Amsterdam. Er volgde onverwachte gezinsuitbreiding: eind 2019 beviel de inmiddels 48-jarige Dijksma van een derde kind.

In het linkse Amsterdamse college was Dijksma met afstand de meest ervaren bestuurder. Ook hier toonde ze weer haar politieke vaardigheid. Ze verbande met succes de snorfiets van het fietspad, als eerste gemeente in Nederland, en ontvouwde een verregaande agenda om de stad nóg autoluwer te maken – al stuitten die plannen ook op verzet van bewoners.

Brug over het IJ

Ook wist ze de angel te trekken uit een slepend conflict tussen de gemeente Amsterdam en het Rijk over de ambitieuze plannen voor een brug over het IJ, met een beproefd ‘Haags’ middel: een onafhankelijke onderzoekscommissie die tijd kocht en vrede stichtte tussen beide kampen. Of de brug over het IJ er ooit gaat komen, is overigens maar zeer de vraag.

Dijksma erfde in Amsterdam ook een rampzalig dossier van haar voorgangers: de door decennialange verwaarlozing verkruimelende kades en bruggen. Ze reserveerde veel geld voor een langjarig herstelprogramma, maar moest toegeven dat de werkzaamheden niet snel genoeg gaan en Amsterdam nog vele jaren zullen blijven ontwrichten.

Achter de schermen lobbyde ze bij haar voormalige collega’s in Den Haag voor een grote Amsterdamse ambitie: het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het ‘sluiten’ van de sneltramringlijn. Het lijkt erop dat de hoofdstad hiervoor geld gaat krijgen uit het ‘groeifonds’ van de ministers Hoekstra en Wiebes, maar die oogst zal Dijksma vermoedelijk niet meer zelf kunnen binnenhalen.

Dijksma met premier Rutte als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (2015), in een debat over de klimaattop in Parijs. Foto Bart Maat/ANP

Hoezeer Dijksma met kop en schouders boven de rest van de Amsterdamse wethouders uitstak, bleek in september 2019. In de nasleep van de mislukte verkoop van de noodlijdende gemeentelijke vuilverbrander AEB beschuldigde ondernemer Wim Beelen twee Amsterdamse wethouders van liegen en chanteren. Terwijl Dijksma’s collega Marieke van Doorninck (GroenLinks) in een spoeddebat slechts met moeite overeind bleef, beteugelde Dijksma de kritische raad met een mengeling van begrip en bestuurlijke bravoure.

Twee burgemeesters in G4

Met de voordracht van Dijksma heeft de PvdA, als zevende partij in de Tweede Kamer, straks een burgemeester in twee van de vier grote steden. Het Amsterdamse stadsbestuur blijft enigszins verweesd achter: met het vertrek van Dijksma en wethouder Udo Kock (D66), vorig jaar, zit er nog amper langjarige bestuurlijke ervaring in het college van b en w.

In de Utrechtse raad heeft haar partij een schamele drie zetels. Toch hoeft dat geen belemmering te zijn de burgemeester te worden, ondervond Dijksma zelf al aan den lijve in 2012. In dat jaar solliciteerde ze in Nijmegen. Ze stond nummer één op de voordracht, maar na onderling gesteggel koos de linkse gemeenteraad voor de conservatieve CDA’er Hubert Bruls.

Deze keer had Dijksma meer geluk.