Er is een akkoord, maar blijven de wapens nu zwijgen op de Kaukasus?

Na zes weken van hevige gevechten in en rond Nagorno-Karabach lijkt de strijd rond de Armeense enclave beslecht in het voordeel van Azerbeidzjan. Onder leiding van Rusland tekenden Armenië en Azerbeidzjan dinsdagnacht een wapenstilstand, die de opmaat naar een definitief vredesverdrag moet vormen voor de regio. De ontwikkelingen kwamen zondag in een stroomversnelling toen het Azerbeidzjaanse leger Sjoesja veroverde, de strategische gelegen tweede stad van de enclave. Komt hiermee een einde aan het al dertig jaar durende conflict tussen beide landen?

1 Hoe ziet het akkoord eruit en wie heeft er gewonnen?

Met het akkoord gaat Nagorno-Karabach, waar christelijke Armeniërs de meerderheid vormden, deels terug naar de situatie van de vroege Sovjet-jaren toen het aan het islamitische Azerbeidzjan werd toegekend. Hoewel over details en uitwerking nog onduidelijkheid bestaat, behoudt Azerbeidzjan de gebieden die het in de afgelopen zes weken militair veroverde. Armenië moet zich terugtrekken rond de hoofdstad Stepanakert. Armenië raakt dus een groot deel van het grondgebied kwijt, dat het na de val van de Sovjet-Unie en de daaropvolgende oorlog begin jaren 90 claimde. Hoewel het bestand voorziet in de terugkeer van vluchtelingen, is het lot van de tienduizenden uit het gebied gevluchte etnische Armeniërs onduidelijk. Het land komt zo als grote verliezer uit de bus, terwijl dolgelukkige Azerbeidjzanen al dagen de overwinning vieren.

2 Wie controleert het bestand?

De wapenstilstand zal door zo’n tweeduizend Russische militairen worden gecontroleerd, die op Azerbeidjzaans grondgebied moeten gestationeerd. Zij zullen de komende jaren het grensgebied rond Stepanakert en de Lachin-bergpas, die Nagorno-Karabach met Armenië verbindt, bewaken. De eerste Russische vliegtuigen zijn inmiddels vertrokken. Ook Turkije zal waarnemers sturen, zo verklaarde president Erdogan. Deze worden gestationeerd in het door Azerbeidzjan gecontroleerde gebied in Nagorno-Karabach. De aanwezigheid van Turkije was een vurige wens van de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev, die grote broer Turkije graag nauw betrokken ziet in het gebied. Het bestand lijkt steviger dan de wapenstilstand die vorige maand sneuvelde.

3 Waarom kwam Rusland, als traditionele bondgenoot, de Armeniërs niet te hulp?

Het militair veel zwakkere Armenië heeft zowel op het slagveld als politiek enorme verliezen geleden. Hoewel het lid is van de, door Rusland geleide, militaire verdragsorganisatie CSTO, kwam Moskou zijn bondgenoot de afgelopen weken nauwelijks te hulp. Daaruit trekken analisten de conclusie dat president Poetin de goede relaties met Azerbeidzjan – waarmee Rusland lucratieve wapencontracten en oliedeals heeft lopen – niet op het spel wilde zette. Ook wilde het Turkije, waarmee het een ingewikkelde relatie onderhoudt, niet tegen zich in het harnas jagen. Rusland lijkt dus voorrang te hebben gegeven aan de eigen belangen en Armenië onder de bus te hebben gegooid.

4 Hoe is aan Armeense zijde gereageerd op het akkoord?

In Armenië en binnen de Armeense diaspora elders in de wereld overheersen ongeloof, woede en verdriet. Vooral het verlies van het cultureel-historisch cruciale Sjoesja, door Armeniërs „het hart van Karabach” genoemd, is hard aangekomen. Veel Armeniërs vrezen dat het de facto verlies van de enclave opmaat kan zijn naar een totale verovering van Armenië door de Azerbeidzjanen en Turken. Dat Armeniërs zich bedreigd voelen, komt mede door de Armeense genocide van 1914-1917 door de Turken.

Al die emoties vertaalden zich dinsdag in een politieke crisis. Nadat de Armeense premier Nikol Pasjinian het nieuws van de ‘capitulatie’ bekendmaakte, gingen in de Armeense hoofdstad Jerevan woedende aanhangers van de veelkleurige Armeense oppositie de straat op. Zij bestormden het parlement, mishandelden de voorzitter en eisten het aftreden van „verrader” Pasjinian. Het is dan ook de vraag of de 45-jarige oud-journalist, die in 2018 na een democratische omwenteling aan de macht kwam, zijn positie kan behouden.

5 Komt er nu dan vrede in het gebied?

Dat is nog zeer de vraag. De trauma’s zijn groot en de wonden diep. Dmitri Trenin van de Russische denktank Carnegie waarschuwde dat het akkoord het geweld weliswaar beëindigt, maar dat de weg naar vrede „lang en moeilijk” zal zijn. Niet alleen zal Armenië grote moeite hebben het verlies te accepteren, met de aanwezigheid van de twee rivaliserende machtsblokken Rusland en Turkije kan de vlam zo weer in de pan slaan.