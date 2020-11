Diego Maradona: van het ziekenhuis in één keer door naar de ontwenningskliniek

Diego Armando Maradona, volgens velen de beste voetballer aller tijden, is voor de zoveelste keer in zijn turbulente leven aan de dood ontsnapt. Onder luid gejuich van Argentijnse fans maakte zijn advocaat voor de eveneens massaal toegestroomde pers woensdag bekend dat Maradona het ziekenhuis heeft verruild voor een revalidatiekliniek.

De net 60-jarige Maradona werd vorig week opgenomen met verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Hij zou in het ziekenhuis in La Plata van een trap zijn gevallen, waarna hij moest worden geopereerd aan een bloedprop in zijn hersenen. Heel Argentinië (en de halve voetbalwereld) hield de adem in. Was dit het definitieve einde na dertig jaar spuiten, slikken en zuipen? Nee dus. Maradona is en blijft een levende legende.

Na de geslaagde operatie moest ‘Pluisje’ (pelusa in het Spaans) langer in het ziekenhuis blijven omdat hij last had van ontwenningsverschijnselen. Behalve drugspatiënt is Mardona al decennialang drankverslaafd. „Diego maakt het goed en wil in de kliniek een afkickprogramma volgen”, sprak zijn advocaat. „Diego heeft waarschijnlijk het moeilijkste moment van zijn leven doorgemaakt. Het is een wonder dat ze de bloeding in zijn hersenen hebben gevonden, die had hem het leven kunnen kosten.”

Volgens zijn lijfarts heeft Maradona de bloedprop in zijn hersenen waarschijnlijk gekregen door een ongeluk. De oud-speler van onder meer het Argentijnse Boca Juniors, het Spaanse FC Barcelona en het Italiaanse AS Napoli zou zich de val niet meer kunnen herinneren.

Diego Maradona in 2005 in de Arena, als bestuurslid van Boca Juniors. Foto Olaf Kraak/ANP

Lijfarts Luque liet weten dat Maradona weliswaar minder alcohol drinkt dan voorheen, maar benadrukte dat zelfs kleine hoeveelheden een negatief effect op hem kunnen hebben, gezien zijn medicijngebruik. „Hij is een patiënt van uitersten die we nauwlettend in de gaten moeten houden.”

Maradona veranderde de afgelopen dertig jaar dramatisch van uiterlijk. De gespierde topspeler, die in 1986 bijna in zijn eentje het Argentijnse elftal aan de wereldtitel hielp, is nu tonnetje rond. Ondanks zijn overgewicht, zijn wangedrag en andere rare fratsen – zo richtte hij ooit een windbuks op een groep journalisten – blijft hij de nationale knuffelbeer van Argentinië. Wordt vervolgd.