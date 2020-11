De laatste democraten vertrekken noodgedwongen uit het Hongkongse parlement

De laatste negentien democratieverdedigers in het Hongkongse parlement hebben uit protest hun functie opgegeven. Daarmee blijven alleen Beijinggezinde parlementsleden over, die in de regel doen wat de Communistische Partij van China wil. Zo valt een van de laatste bastions van geïnstitutionaliseerd verzet tegen de razendsnel groeiende macht van Beijing over de stad.

Dat verzet nam de laatste tijd vooral de vorm aan van het eindeloos rekken van debatten om zo de aanname van wetten en voorstellen te vertragen. De ‘pro-democraten’ zoals ze worden genoemd vormden geen meerderheid in het Hongkongse parlement, wat mede komt door het ingewikkelde Hongkongse kiesstelsel. Ze reageerden met hun ontslag op het gedwongen vertrek van vier mede-democraten eerder woensdag. Alvin Yeung, Kwok Ka-ki, Dennis Kwok en Kenneth Leung moesten hun zetel in het parlement per direct opgeven. Beijing had enkele minuten daarvoor bepaald dat de overheid van Hongkong ze zonder tussenkomst van een Hongkongse rechter mocht ontslaan.

Verzoek van Carrie Lam

Beijing besloot dat op verzoek van Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong. Zij had het Staand Comité van het Nationaal Volkscongres (het Chinese parlement) om een dergelijk besluit gevraagd. Over het algemeen verleent het Volkscongres blinde goedkeuring aan alles wat de Communistische Partij van China (CPC) wil.

Het Volkscongres motiveerde de uitsluiting van de vier met de stelling dat parlementsleden niet langer zitting kunnen hebben in het parlement als zij onafhankelijkheid steunen of bevorderen, de soevereiniteit van Beijing over Hongkong weigeren te accepteren, buitenlandse machten oproepen om zich te bemoeien met Chinese aangelegenheden of de nationale veiligheid in gevaar brengen.

De vier waren eerder al uitgesloten van deelname aan de parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden oorspronkelijk in september plaatsvinden, maar werden deze zomer een jaar uitgesteld. Volgens de overheid was dat noodzakelijk wegens de pandemie, maar volgens veel leden van de oppositie ging het erom een te verwachten grote overwinning van de pro-democraten te voorkomen.

Veiligheidswet

In juli werden twaalf pro-democraten al uitgesloten van kandidaatstelling voor de verkiezingen. Zij zouden zich verzet hebben tegen de toen net ingevoerde, zeer strenge Nationale Veiligheidswet, die een einde maakte aan de straatprotesten die toen al lange tijd bezig waren. Of ze hadden buitenlandse mogendheden om sancties tegen Hongkong gevraagd. Ook de bekende activist Joshua Wong mocht zich niet kandideren.

Carrie Lam vertelde op een persconferentie dat ze aan Beijing om een uitspraak over de vier parlementsleden had gevraagd, omdat het hier zou gaan om een interpretatie van de mini-grondwet van Hongkong. De interpretatie daarvan ligt volgens Lam in handen van Beijing.

Lam toont zich met dit soort verzoeken aan Beijing steeds meer een marionet in handen van de Communistische Partij van China. Daarvoor houden haar tegenstanders haar al veel langer. Ze ontkende woensdag eenvoudigweg dat het parlement van Hongkong zonder oppositie verandert in een schijnparlement, geschoeid op Chinese leest.

De negentien die nu vertrekken hadden zich na het uitstel van de verkiezingen ook al afgevraagd of ze nog moesten blijven. Het parlement bleef in hun ogen alleen door een dictaat van Beijing nog een jaar langer in functie. Het echte, democratische mandaat ontbrak in hun ogen.

Carrie Lam en Beijing hebben de kans op iets wat lijkt op vrije verkiezingen uiterst effectief gesaboteerd

Lam en de bestuurders in Beijing hebben de kans op iets wat ook maar lijkt op vrije verkiezingen in Hongkong uiterst effectief weten te saboteren. Vòòr het uitstel van de verkiezingen leek het er even naar dat pro-democratische krachten een klinkende overwinning zouden halen. Dat was immers ook gebeurd tijdens districtsverkiezingen in november 2019: toen wonnen pro-democraten maar liefst zeventien van de achttien districten.

Het was een bewijs van de enorme steun die het pro-democratische kamp in Hongkong na een jaar van protesten genoot. In 2021 is de kans op zo’n overwinning er niet meer. Eenvoudigweg omdat vrijwel geen enkele pro-democraat, als hij al durft, zich met alle nieuwe wetten en regels nog verkiesbaar zal mogen stellen

