De achtertuin van Rusland en Turkije is ook de onze

De recente rechtstreekse Russische betrokkenheid bij het conflict rond Nagorno-Karabach, het door Armenië bezette deel van het naburige Azerbeidzjan, bevestigt dat Moskou niet bereid is Bakoe – met Turkse steun – helemaal over Jerevan heen te laten walsen. Dinsdagochtend kondigde Poetin aan dat Rusland met hulp van Turkije zijn vredestroepen naar de regio stuurt. Hiermee zijn de gevechten om de betwiste gebieden die eind september werden hervat, uitgelopen op een flink succes van de Azerbeidzjaanse troepen, waarmee de status quo sinds begin jaren negentig is doorbroken en niet in Russisch voordeel is gewijzigd.

Vladislav Inozemtsev is als hoogleraar economie verbonden aan het Russia and Eurasia Program van het Center for Strategic and International Studies in Washington.

Het hernieuwde conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië is op verschillende manieren uitgelegd. Deskundigen beoordelen het in het licht van de geopolitieke spanningen tussen West en Oost of dat van de botsing van beschavingen tussen de christelijke en de moslimwereld. Ik richt me graag op een heel andere kwestie, die misschien beter kan verklaren wat er in de zuidelijke Kausasus is gebeurd en waarom Rusland en Turkije daar zo sterk bij betrokken zijn geraakt.

Het ‘nabije buitenland’

Nog lang nadat de Sovjet-Unie uiteen was gevallen, meende Rusland dat het in bijna het hele grondgebied van het voormalige Russische rijk een dominante kracht was. Twee dagen na het aftreden van Gorbatsjov werd de Staatscommissie voor de betrekkingen met het Gemenebest van Onafhankelijke Staten opgericht. Tegelijkertijd werden de post-Sovjetlanden voortaan als het ‘nabije buitenland’ van Rusland betiteld. De vroegere Sovjetrepublieken werden als ‘soeverein, maar niet onafhankelijk’ gezien en Rusland beschouwde het als iets natuurlijks om zich in hun zaken te mengen.

Begin deze eeuw ging Moskou in het Westen zijn belangrijkste tegenstander zien, in de overtuiging dat de NAVO een bedreiging aan zijn grenzen vormde en – veel belangrijker nog – dat de Europese Unie een belangrijker en aanlokkelijker systeem werd. Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië werden in Moskou als ‘tussenliggende’ landen bestempeld, een benadering die door westerse experts werd overgenomen. De botsing tussen de Russische en Europese opvatting van het ‘nabije buitenland’ heeft aanzienlijk bijgedragen tot de Oekraïense crisis van 2013-2014 en de Russische militaire interventies die hierop volgden op de Krim en in Oost-Oekraïne.

Historische scheidslijnen

Inmiddels zijn we getuige van een ander, maar nog gevaarlijker bedrijf in hetzelfde drama. Turkije, dat andere voormalig machtige rijk met een sterk religieuze identiteit en tal van etnische en historische verbanden, ontpopte zich als nieuwe macht in zowel het Midden-Oosten als de islamitische wereld. De ontwikkelingen van de laatste tijd wijzen uit dat Turkije onder Erdogan erg op Rusland lijkt: het herstelt zijn ‘staats’-religie, het steunt moslims in het buitenland en verwerpt ‘anti-islamitische’ tendensen, het versterkt de banden met volken en gemeenschappen van Turkse oorsprong en probeert in te grijpen in delen van het oude Ottomaanse rijk, uiteenlopend van Libië tot Syrië. En natuurlijk steunt het openlijk zijn ‘natuurlijke bondgenoten’, waaronder Azerbeidzjan in zijn strijd tegen de oude rivaal Armenië.

In de eerste plaats moet het Westen veelzeggende parallellen tussen Turkije en Rusland trekken en deze niet zozeer terugvoeren op religieuze maar eerder op historische scheidslijnen. Beide leiders beroepen zich op herinneringen aan imperia die niet meer bestaan en die hun voorgangers uit alle macht hebben geprobeerd te ontmantelen en achter zich te laten.

De groeiende betrokkenheid van Ankara bij post-Sovjet-aangelegenheden vormt de weerslag van een lange geschiedenis van conflicten met het Russische rijk. Ooit strekten de Turkse gebieden zich uit van Bessarabië tot de Krim en van Azov tot Soechoemi en Kars; de Ottomanen steunden de Noord-Kaukasische volkeren in hun felle verzet tegen de bloedige negentiende-eeuwse Russische bezetting.

President Erdogan lijkt nu de grootste tegenstander van president Poetin. Niet omdat de Turkse macht in geopolitieke zin kan tippen aan die van Rusland, maar omdat hij Poetins beleid navolgt in het Turkse ‘nabije buitenland’, dat overlapt met het Russische. Zo’n complexe rivaliteit tussen twee autocraten, die wortelt in de geschiedenis en wordt gevoed door etnische en religieuze aanspraken en expansieaspiraties, moet door westerse beleidsmakers heel serieus worden genomen.

Zombie-imperium

Het idee van een overlappend ‘nabij buitenland’ is onmisbaar in het verklaren van het beleid en de aspiraties van Rusland in zijn betrekkingen met de westerse mogendheden .

Rusland kenmerkte zich dit jaar door een heftige retoriek over de overwinning van Rusland (en dus niet van de Sovjet-Unie) op nazi-Duitsland. President Poetin schreef een enorm ‘conceptueel’ artikel over de ‘lessen van de Tweede Wereldoorlog’ – en raad eens wie er in die tekst het vaakst werd genoemd? Niet Stalin, Churchill of Roosevelt – die werden bij elkaar minder keren genoemd dan Józef Beck, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken tussen 1932 en 1939. De Dag van de Nationale Eenheid, de Russische nationale feestdag die vorige week werd gevierd, werd door president Poetin ingevoerd ter herdenking van de legendarische verdrijving van de Polen uit het Kremlin in 1612. Ook hieruit blijkt dat de huidige Russische leiders vrijwel intuïtief die landen als hun grootste vijanden beschouwen die in het verleden met Rusland om zijn ‘nabije buitenland’ streden. Dit lijkt een teken dat het Turkse beleid onder ‘de eeuwige’ Erdogan wel iets weg heeft van het Russische onder ‘de eeuwige’ Poetin.

Imperia vergaan niet zo gemakkelijk, en landen die voorafgaand aan hun expansie tot imperium nooit als nationale staat zijn ontstaan, die niet democratisch waren in hun metropolis, die berusten op een sterke religieuze leer – die landen leven het langst. Zulke zombies kunnen een grote invloed hebben op de mondiale geopolitiek. Dit is precies wat we op dit moment in de zuidelijke Kaukasus zien.