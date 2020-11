NS vraagt treinreizigers zich voor het instappen te registreren

De NS vraagt treinreizigers vanwege de coronapandemie om zich voor het instappen te registreren via de NS-app of de site Reisplanner. Zo kan onverwachte drukte snel worden geconstateerd en gecommuniceerd. Het registratiesysteem is vrijwillig, benadrukt de NS.

Reizigers kunnen via de dienst Treinwijzer een signaal krijgen als uit de registraties blijkt dat grote drukte dreigt, zodat ze die kunnen mijden. De NS verwacht volgens het AD dat de meesten van de huidige 400.000 dagelijkse treinreizigers aan het registratieverzoek zullen voldoen.

Reizigersorganisatie Rover is geen groot fan van het registratiesysteem en laat in een reactie aan persbureau ANP weten dat het in elk geval vrijwillig moet blijven. Rover vindt innovatieve technieken beter geschikt als indicatie voor drukte, zoals sensoren die het aantal reizigers meten dat de treindeuren passeert.