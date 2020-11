‘Coalitiepartijen CDA, D66 en CU willen Europees wapenembargo tegen Turkije’

Regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen dat de EU een wapenembargo instelt tegen NAVO-partner Turkije, melden de NOS en de Telegraaf.

Het is een strafmaatregel voor de aanhoudende Turkse bemoeienis met regionale conflicten. „Keer op keer gaat Turkije over de schreef”, zegt ChristenUnie-kamerlid Joël Voordewind tegen de NOS. „Het is tijd voor stevige maatregelen.”

De partijen dienen deze woensdag bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken een motie in met de oproep tot een wapenembargo. Directe aanleiding is de Turkse betrokkenheid bij de strijd om de Armeense enclave Nagorno-Karabach tussen Armenië en Azerbeidzjan, maar de partijen wijzen ook naar het conflict in Libië en de Turkse olieboringen in een gebied dat bij Griekenland hoort.

Kamerlid Martijn van Helvert van het CDA vindt dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn land „naar de rand van een schurkenstaat laat afglijden”, zegt hij tegen de NOS.

SP pleit voor persoonsgerichte sancties tegen Erdogan

SP-Kamerlid Sadet Karabulut gaat volgens de Telegraaf nog een stap verder en wil persoonsgerichte sancties tegen Erdogan en dat er specifiek vanwege Nagorno-Karabach wapenembargo’s worden ingesteld tegen alle landen die zich bemoeien met het conflict.

Armenië en Azerbeidzjan tekenden dinsdagnacht onder toezicht van Rusland een vredesakkoord over Nagorno-Karabach dat mogelijk mede door Turkije zal worden gecontroleerd.

Nederland zelf levert al sinds de Turkse inval in de Syrische stad Afrin vorig jaar geen wapens meer aan Turkije, maar CDA, D66 en ChristenUnie willen dat er een EU-embargo komt.