Britse regering: binnen drie weken grootschalig vaccineren

Als de plannen slagen kronkelen over minder dan een maand lange rijen door de Britse straten. Dagelijks, van ’s ochtends tot ’s avonds, wachten mensen dan, uiteraard met twee meter afstand tot mekaar, in de rij voor hun huisartsenpost om een van de vaccins te ontvangen die beschermt tegen Covid-19.

De Britse kranten, van The Daily Telegraph tot The Guardian, zijn ingelicht over de enorme onderneming. Vanaf 1 december, een dag voordat de tweede Engelse lockdown afloopt, moeten duizenden artsen, verpleegkundigen, militairen en gepensioneerde verpleegkundigen op een van de 1.500 inentingspunten dagelijks duizend prikken zetten in Britse bovenarmen. Wie het rekensommetje maakt, kan concluderen dat de regering van Boris Johnson genoeg capaciteit wil om wekelijks een miljoen Britten, op een bevolking van 65 miljoen, te vaccineren.

De Britse overheid rekent erop voor het eind van het jaar tien miljoen doses van het Amerikaans-Duitse vaccin van Pfizer en BioNTech te ontvangen. Die inenting moet worden goedgekeurd door de Britse geneesmiddelenautoriteit, een proces dat mogelijk eind november is afgerond. Ook heeft Johnson grootschalig doses van het vaccin ingekocht dat aan de universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, samen met het Brits-Zweedse AstraZeneca. Daarvan ontvangt het Verenigd Koninkrijk dit jaar naar verwachting al vier miljoen doses.

Ouderen eerst

De kranten speculeren dat Oxford en AstraZeneca volgende week de tussentijdse resultaten van de effectiviteit van hun vaccin presenteren. Per inenting kost het AstraZeneca-vaccin de Britse regering 2 pond, terwijl Pfizer bijna 30 dertig pond rekent voor de twee vereiste injecties. Ook hoeven de buisjes van AstraZeneca niet te worden bewaard in een vriezer van -80 graden. Een gewone koelkast volstaat. Dat drukt niet alleen de kosten, maar vereenvoudigt ook de logistiek. In totaal heeft de regering 40 miljoen doses van Pfizer ingekocht en 100 miljoen van AstraZeneca.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft al bepaald wie als eerste in aanmerking komt voor een prik. Bewoners en personeel van een verzorgingshuis (een miljoen mensen in totaal) staan helemaal vooraan in de rij, gevolgd door 80-plussers en personeel in de zorg (5 miljoen). Daarna volgen 75-plussers (2,3 miljoen), 70-plussers (3,3 miljoen), 65-plussers (3,4 miljoen) en Britten jonger dan 65 die door ziekte extra kwetsbaar zijn.

John Bell, emeritus hoogleraar geneeskunde aan Oxford en regeringsadviseur, verkondigde tijdens een hoorzitting in het Lagerhuis dat een kans van 70 tot 80 procent bestaat dat tegen Pasen de Britse maatschappij kan terugkeren naar een soort normaal. „We zullen in het nieuwe jaar over twee of drie effectieve vaccins beschikken”, zei Bell. Dat stemt hem optimistisch. „Maar dan moet de overheid de verspreiding en toepassing van het vaccin niet verknallen.”

Laks en laconiek

Dat de wetenschap een slag om de arm houdt, is verklaarbaar. In maart reageerde premier Boris Johnson te laconiek en laks op het virus, waardoor de eerste golf in het Verenigd Koninkrijk keihard toesloeg. Nadat de premier zelf Covid-19 kreeg, werd hij voorzichtiger. Het Britse testsysteem, het bron- en contactonderzoek en de corona-app functioneren nog steeds slecht.

De twee bestuurders die het testbeleid en de stuurgroep voor vaccins leiden, liggen onder vuur. Ze zouden te weinig expertise hebben, te veel geld uitgeven aan dure pr-adviseurs en hun benoeming vooral te danken hebben aan nauwe banden met de Conservatieven.

Wel hebben de Britse autoriteiten de testcapaciteit enorm uitgebreid. Momenteel loopt in Liverpool een proef met grootschalige sneltesten met logistieke hulp van het leger. Een effectief vaccin was altijd al de eindstrategie van Johnson. „De trompetten van de wetenschappelijke cavalerie klinken aan de andere zijde van de heuvel en hun geschal komt snel nabij”, zei de premier deze week op een persconferentie. Voor de corona-aanpak van Boris Johnson voelt een snel, massaal en effectief vaccinprogramma als een snel naderend moment van de waarheid.

Duitsland Discussiestuk: wie mag als eerste? De Duitse overheid besloot onlangs dat circa zestig inentingscentra worden ingericht. De reden voor die speciale centra, die de verantwoordelijkheid worden van de afzonderlijke deelstaten, is dat daar het Pfizer-BioNTech-vaccin op -80 graden kan worden bewaard. Bovendien wil de overheid de huisartsen niet verder belasten. Het Duitse leger springt bij waar nodig. Een aantal Duitse organisaties heeft, onder leiding van de Ethikrat, een strategie gepresenteerd die als basis dient voor de volgorde van inenting. Vooropstaat dat een ernstig ziekteverloop met ziekenhuisopname en dodelijke slachtoffers zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Daaruit volgt volgens de experts dat kwetsbare ouderen in verzorgingshuizen hoge prioriteit krijgen, omdat de pandemie heeft uitgewezen dat zij het grootste gevaar lopen. Ook zorgpersoneel en mensen die in hoog-risico-omgevingen werken, zouden volgens dit voorstel, dat ook als aanzet voor een publiek debat moet dienen, voorrang moeten krijgen. In Duitsland gaat men ervan uit dat begin 2021 kan worden begonnen met vaccineren. De exacte invulling van de vraag wie als eerste mag, is volgens de Ethikrat ook afhankelijk van de definitieve eigenschappen van het vaccin.