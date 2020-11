Boekenprijs zonder grote betekenis

Wie wordt de winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs 2020? De vraag wordt donderdagmiddag beantwoord, als de prijs tijdens een online livestream toegekend wordt aan een van de vijf genomineerden. De winnaar ontvangt een bedrag van 50.000 euro – net zo hoog als het prijzengeld van de invloedrijkste literaire juryprijs, de Libris Literatuurprijs. De materiële betekenis voor de winnende schrijver is daarmee aanzienlijk, maar wat is de betekenis – het symbolisch kapitaal – van de Boekenbon Literatuurprijs?

De prijs wordt dit jaar voor het eerst onder die naam uitgereikt, nu de Nederlandse Boekenbon de sponsor is. Maar in feite is het een voortzetting van de AKO Literatuurprijs, al werd die in 2014 voor het laatst uitgereikt. Onder de hoede van de sponsor, online-boekwinkel ECI, heette de prijs van 2015 tot en met 2017 de ECI Literatuurprijs, nadat de winkel van naam was veranderd was het de afgelopen twee jaar BookSpot Literatuurprijs. Dat heeft de symbolische waarde van de prijs geen goed gedaan: ondanks dat er vorig jaar eenmalig twee prijzen van 50.000 euro werden toegekend, voor een fictie- en een non-fictiewinnaar, veroorzaakte de prijs weinig rimpelingen. De prijsuitreiking werd niet op televisie uitgezonden, winnaars Wessel te Gussinklo en Sjeng Scheijen haalden vervolgens de bestsellerlijst niet – in tegenstelling tot de winnaar van de Librisprijs.

Prestige

De naam is niet de enige kwestie die invloed heeft op het prestige van de Boekenbon Literatuurprijs – inhoudelijk ontstond dit najaar ook wrevel. Een groep schrijvers en neerlandici verbaasde zich op sociale media over de shortlist, met daarop vier mannen en één vrouw, en over de overwegend mannelijke en geheel witte jury. „Nu het literaire veld zo is veranderd dat de helft van de sterke romans toch echt door vrouwen is geschreven, kunnen ook de prijzen immers eindelijk wel eens naar vrouwen gaan”, schreef hoogleraar Yra van Dijk (Universiteit Leiden) in een Facebookbericht dat veel losmaakte. De vraag naar diversiteit werd door bestuursvoorzitter Winnie Sorgdrager op NPO Radio 1 afgedaan als niet relevant: „Er wordt niet gekeken naar mannen of vrouwen, er wordt niet gekeken naar de herkomst van een auteur, er wordt gekeken naar het boek.”

De jury leek al naar zijn eigen mode-ongevoeligheid te refereren in het juryrapport over Amen van Marcel Möring (1957). De jury noemde het „in deze tijden van doorgedreven politieke correctheid een gedurfde keuze om zonder ironische afstand in te zoomen op een man van middelbare leeftijd” – conventionaliteit als verzetsdaad. Stilistisch is de roman echter niet conventioneel: de weerbarstige monoloog van de verlaten man is een waagstuk.

Inhoudelijk toonde de shortlist wel degelijk oog voor verscheidenheid: twee jonge, betrekkelijk onbekende Vlaamse auteurs drongen door tot de laatste vijf, met stilistisch hoogst opmerkelijke boeken. Gloria van Koen Sels (1982) vertelt over het prille vaderschap in een tastende en schuimende stijl, die aansluit bij de inhoudelijke inzet van het boek: de hallucinante ervaring van de nieuwe ouderlijke verantwoordelijkheid en banaal slaaptekort zetten de wereld in een nieuw licht. Charlotte Van den Broeck (1991), eerder gelauwerd als dichter, werd genomineerd met haar prozadebuut, het essayboek Waagstukken. Daarin beschrijft ze de levensgeschiedenissen van architecten die een mislukt gebouw maakten, opgeschreven in gevoelig proza waarbij ze ook ruimte geeft aan de risico’s van haar eigen artistieke inzet.

Een bekroning van Van den Broeck zou het meest opwindend zijn, maar dat de jury literair experiment niet geheel liet prevaleren, blijkt uit de keuzes voor twee psychologische romans, die conventioneler, bijna klassiek van opbouw en stijl zijn. Zwarte schuur van Oek de Jong (1952) handelt over een man die terugblikt op de dood van een meisje in zijn jeugd, waardoor hij nadenkt over de draagwijdte van een schuld. De Jong heeft „een mens en een decor neergezet die de lezer moeiteloos opeisen”, aldus het juryrapport.

Maar hij heeft concurrentie van Stephan Enter (1973), die met Pastorale een coming-of-ageroman schreef die ook gaat over de wrok van een geloofsverlater én van geëmigreerde Molukkers (wat de roman een politieke lading geeft die de andere genomineerden ontberen). Enter excelleert met een secure stijl en krachtige scènes, waarin hij zijn hoofdpersonages zeer levendig neerzet, hun levens bieden volgens de jury „een invoelbaar drama zonder weerga”.