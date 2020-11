Begripsverwarring over maakbaarheid

Wat een week voor het maakbaarheidsdenken: er is een vaccin en het aantal besmettingen neemt af. Van een ongecontroleerde pandemie naar perspectief op een happy end in acht maanden, wie had dat gedacht! In elk geval niet chirurg Houke Klomp, want die schreef vorige week in NRC: „Wat als het virus blijft? Misschien maar gewoon weer eens leren accepteren dat het leven niet perfect is en ook niet maakbaar.”

Al sinds het begin van de coronacrisis krijgt ‘maakbaarheid’ van opiniemakers de wind van voren. Weinig verrassend, want het is een pejoratieve term – in kranten uit de jaren tachtig, toen het woord net opkwam, vind je alleen maar tirades ertegen. Maakbaarheid is „geen strak omlijnd concept”, schrijft bestuurskundige Robert van Putten in zijn deze zomer verschenen boek De ban van beheersing. De een definieert het breed als ‘het vormen van de samenleving’, de ander ziet er niets minder in dan ‘de domesticatie van het noodlot’.

Die begripsverwarring zien we ook in de artikelen over corona en maakbaarheid. Soms (vooral in de christelijke kranten) zeggen ze: maakbaarheid is onmogelijk. We kunnen wel trachten de werkelijkheid te herscheppen, maar dit zijn ijdele pogingen.

Als je maakbaarheid definieert als ‘complete controle uitoefenen’, wat veel critici lijken te doen, dan klopt dat. (Hoewel het dan ook een open deur is.) Maar definieer je het als ‘de werkelijkheid kunnen vormen’, dan klopt het niet. Juist dit jaar hebben we gezien hoe ingrijpend mensen dat kunnen doen – zie het vaccin en de dalende besmettingscijfers.

Je hebt ook andere maakbaarheidscritici, die zeggen: maakbaarheid is mogelijk, maar niet wenselijk. Zij staan in de traditie van bestuurskundige Paul Frissen, die in zijn boek De fatale staat (2013) pleitte voor een overheid die zich verzoent „met het onvolmaakte en het tekortschietende”. Houke Klomp lijkt in deze groep te vallen, en ook filosoof Marli Huijer, die stelt dat wij de dood niet willen accepteren.

Robert van Putten, die zelf kritisch is op het maakbaarheidsdenken, vindt het „tragische perspectief” van de Frissen-school tekortschieten omdat het niet constructief, overdreven negatief en „uiteindelijk ondraaglijk” is. Inderdaad levert het niet meteen een alternatief op. Wat moet een overheid doen die de niet-maakbaarheid omarmt tijdens een pandemie? Laten gebeuren dat duizenden, misschien wel tienduizenden mensen stikken op de stoep voor het ziekenhuis?

Maar zo concreet zijn die stukken helemaal niet. Ze lijken vooral een gevoel te willen oproepen – de details komen later, of niet natuurlijk. Dat is het probleem met veel maakbaarheidskritiek: het klinkt heel wijs, maar je wordt er niks wijzer van.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 november 2020