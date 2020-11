Australische politie arresteert veertien mannen voor kindermisbruik

Bij een grote politieactie tegen een kinderpornonetwerk in Australië zijn woensdag veertien mannen opgepakt. De verdachten hebben in Australië 46 slachtoffers gemaakt, meldt de Australische politie.

De veertien opgepakte mannen worden verdacht van in totaal 828 strafbare feiten, vooral op het gebied van kindermisbruik. Ze zouden zich ook hebben beschuldigd aan seks met dieren. Volgens de Australische politie zijn de slachtoffers tussen de zestien maanden en vijftien jaar oud. Binnen- en buitenlandse leden van het netwerk zouden via internetfora en sociale media kinderporno met elkaar hebben gedeeld.

Vorige maand werden bij een andere actie 44 verdachten gearresteerd en zestien kinderen gered. Het onderzoek naar dit netwerk loopt inmiddels een jaar en begon na een tip van Amerikaanse onderzoekers over een internetgebruiker in Australië. Het internationale onderzoek leidde eerder tot arrestaties in de Verenigde Staten. Volgens de Australische politie lopen er ook verdachten rond in Europa, Azië, Canada en Nieuw-Zeeland. Het is vooralsnog niet bekend of het netwerk ook in Nederland actief is.