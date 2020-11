‘Anderen zullen zeggen dat ik een trauma heb. Ik weet dat niet’

‘Ik herinner me alleen flarden van mijn vroegste jeugd in Bandoeng. Dat de djongos, de huisjongen, met me naar school liep. Of dat hij naast me fietste als ik naar het zwembad ging. Kleine dingen, hoe ik mijn schoenen leerde strikken op de kleuterschool. En hoe geweldig we de oudere kinderen vonden die ons zwemles gaven.

Vlak voor de oorlog ben ik met mijn moeder naar Europa gevaren. Zij was een Engelse. Mijn vader was een Indischman. Officier en vlieger bij de luchtmacht. Omdat hij een getinte huidskleur had, zei hij dat zijn grootmoeder Spaans was. Met andere woorden: geen Indische. Maar dat was ze wel. Zijn vrienden noemden hem om een beetje te plagen ‘Paul de Spanjaard’.

Op 3 september 1939 was ik met mijn moeder in Engeland, en we luisterden naar premier Chamberlain die op de radio de oorlog aan Duitsland verklaarde. De volgende dag moesten we zwarte gordijnen naaien voor de verduistering. Mijn vader werd naar New York gestuurd om jachtvliegtuigen voor Indië aan te schaffen. En wij mochten mee. Toen Duitsland Nederland binnenviel in mei 1940 lag ik in Buffalo (NY) in bed met mazelen. Uiteindelijk moesten we terug naar Indië, en we maakten een autoreis van St. Louis naar San Francisco.

Bij de Grand Canyon kocht mijn vader een jas voor mijn moeder. Die heb ik nog. Ik nam hem mee uit het Jappenkamp waar mijn moeder was overleden aan bacillaire dysenterie. Slechts drie maanden voor het einde van de oorlog, ik was enig kind en kapot. Die jas droeg ik toen we tijdens de Bersiap verstopt in vrachtwagens door een bloeddorstige menigte extremisten naar de haven van Soerabaja reden om geëvacueerd te worden. Doodeng.

Maar dat was later. Nadat we uit de VS terugkeerden, in 1941, woonden we in Djokjakarta waar mijn vader het commando kreeg over de vliegbasis Magoewo. Ik weet nog dat ik op 8 december thuiskwam van de padvinderij en hoorde van de Japanse aanval op Pearl Harbor en dat Nederland de oorlog had verklaard aan Japan. We moesten direct ons huis uit, wat neem je dan mee? Mijn moeder nam die jas mee, altijd handig, en mijn zilveren geboortebekertje. Daaruit hebben we drie jaar gegeten en gedronken. Het staat hier in de kast, het is mijn poesaka (dierbaar erfstuk, red.).

Nadat Nederlands-Indië capituleerde, werd mijn vader krijgsgevangene. Mijn moeder en ik belandden in Ambarawa in een concentratiekamp in het Canisiusklooster. We sliepen op tafels, op matrassen, met tientallen lotgenoten in een klaslokaal. De Japanners gaven ons steeds minder te eten. Ten slotte kregen we een beker kokend water met twee eetlepels tapiocameel, ofwel stijfsel, en een kopje varkensmaïs per dag. Toen Japan de oorlog verloor, moesten we in het kamp blijven; de extremisten hadden het op ons gemunt. Maar de vriendin van mijn moeder die zich over mij ontfermd had, wilde daar geen minuut langer blijven. We glipten eruit en liepen naar station Ambarawa. Inmiddels ben ik wel twintig keer terug geweest, om met mijn kleinkinderen die weg opnieuw af te leggen. Anderen zullen wel vinden dat ik een trauma heb. Ik weet het niet.

Uiteindelijk was ik in Singapore waar mijn vader me vond. November 1945 was hij terug uit Japan, weer bij de luchtmacht in Batavia, daar pakte hij een B25 bommenwerper naar Singapore. Mijn naam werd geroepen en ineens stond daar mijn vader: een wonder. Maar ook moeilijk. Hij wilde alles weten over mijn moeder. Maar ik was toen te verdrietig om over haar te praten.”

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan. In de kolonie Nederlands-Indië werd de republiek Indonesië uitgeroepen. Na een bloedige oorlog droeg Nederland eind 1949 de soevereiniteit over.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 november 2020