‘Verhoog salaris verzorgenden om uitstroom te voorkomen’

Als het startsalaris voor verzorgenden niet snel omhoog gaat, loopt de sector straks tegen nog grotere tekorten aan, waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dinsdag in een advies. Volgens de RVS zijn de huidige arbeidsvoorwaarden dusdanig mager dat veel verzorgenden en verpleegkundigen, vooral starters, snel op zoek gaan naar een baan buiten de zorg.

In het adviesrapport Applaus is niet genoeg schrijft de RVS dat het uitstroomrisico vooral groot is op afdelingen met verzorgenden die in deeltijd werken. Verzorgenden, die onder meer in de thuiszorg helpen bij zaken als aankleden en wassen, verdienen volgens RVS-directeur Jet Bussemaker tussen de 1.100 en 1.200 euro per maand bij een werkweek van 22 uur. Dat is amper genoeg om van te leven. Meer uren werken loont vaak niet, aldus de RVS, omdat verzorgenden dan toeslagen verliezen. De Raad pleit voor een overkoepelende cao voor verzorgenden en verpleegkundigen, omdat die het maken van salarisafspraken makkelijker kan maken.

De RVS noemt ook andere problemen die bijdragen aan de uitstroom van verzorgenden en verpleegkundigen. Zo missen veel starters carrièreperspectief. De verzorgenden hebben dikwijls te weinig te zeggen over de organisatie van hun werk, zoals roosters en werktijden. Op jaarbasis stopt volgens de RVS bijna een op de tien verzorgenden en verpleegkundigen met werken in de zorg. 40 procent van de uittreders was minder dan twee jaar in dienst.

De Tweede Kamer debatteert al langer over de beloningen in de zorg. Vorige maand schaarde een Kamermeerderheid zich achter een motie van PVV-leider Wilders voor een structurele verhoging van de zorgsalarissen. Die meerderheid ontstond door een vergissing van ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Het kabinet doet niets met de per ongeluk aangenomen motie. Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg schreef vorige maand in een brief aan de Kamer dat er voor dit en komend jaar al „behoorlijke loonstijgingen” voor de zorg zijn afgesproken, plus een bonus van 1.000 euro netto voor de inzet tijdens de coronacrisis.