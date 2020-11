ABN Amro boekt voor het eerst dit jaar winst

ABN Amro heeft in het derde kwartaal voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis weer winst geboekt. De bank hield in de maanden juli, augustus en september een nettoresultaat van 301 miljoen euro over, staat in de woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers. Dat bedrag is ongeveer drie keer zo hoog als analisten hadden verwacht.

Het goede resultaat komt onder andere doordat ABN in het derde kwartaal minder geld opzij hoefde te zetten als voorschot voor het geval dat leningen niet worden terugbetaald. In het tweede kwartaal reserveerde de bank ruim 700 miljoen euro voor deze zogeheten stroppenpot. Van juli tot en met augustus was dat nog 270 miljoen euro. Mede doordat ABN zo veel geld in de stroppenpot stopte - in de eerste drie maanden van het jaar zelfs meer dan 1 miljard euro - draaide de bank in 2020 tot dusver met verlies. In het tweede kwartaal ging het om 5 miljoen euro.

In vergelijking met vóór de coronacrisis doet ABN het nog altijd minder goed. Vorig jaar lag de winst in het derde kwartaal bijna twee keer zo hoog als nu. En in de eerste negen maanden van 2020 verloor de bank alles bij elkaar 99 miljoen euro, terwijl er een jaar geleden al 1,7 miljard euro winst op de teller stond. ABN blijft vanwege de tweede lockdown in Nederland op zijn hoede, zegt topman Robert Swaak. „We zijn voorzichtig over de vooruitzichten en bezorgd over de impact op de maatschappij op de lange termijn.”

