Voor minister Blok geen zwierige diplomatie

Kamerleden hebben er vaak om gevraagd, als antwoord op een onrustige wereld: een meer uitgesproken, daadkrachtige minister van Buitenlandse Zaken. Maar Stef Blok (VVD) is sinds zijn aantreden tweeënhalf jaar geleden weinig toeschietelijk geweest. Voor hem blijft buitenlandpolitiek boven alles een kwestie van niet te ver voor de troepen uit lopen. Van pragmatisme én van de portemonnee.

Dat er naar Nederland wordt geluisterd in de wereld, zo zei hij vorige week nog in een interview met deze krant, komt in de eerste plaats door „onze financieel-economische kracht”. Lees: met ambitie, durf of krachtige statements koop je geen invloed, met sterke bedrijven en kennisinstituten wel. Een zuinige boodschap waarmee Blok zich deze week in de Tweede Kamer, tijdens de behandeling van zijn laatste begroting voor de verkiezingen, opnieuw niet erg populair zal maken, maar die hijzelf ziet als de „rode draad” van zijn ministerschap.

Blok begon dat ministerschap overigens wél uitgesproken, toen hij zich in de zomer van 2018 op een half besloten bijeenkomst weinig diplomatiek uitliet over bevriende EU-landen en Suriname een failed state noemde. Een geflopte poging om de discussie te prikkelen die Blok nog maanden zou achtervolgen. Het werd een stoomcursus diplomatie voor de minister, die zich in eerdere kabinetten met het woonbeleid of justitie had beziggehouden. Zijn onverwachte stap naar Buitenlandse Zaken volgde nadat voorganger Halbe Zijlstra loog over een ontmoeting met Poetin en moest aftreden. Een zwierige, klassieke buitenlandminister die vrijuit durft te filosoferen over de stand van de wereldpolitiek, is Blok vooralsnog echter niet geworden.

Als minister moest Blok aan de slag met de geopolitieke gevolgen van Brexit en de twijfels die de Amerikaanse president Donald Trump zaaide over de houdbaarheid van militair bondgenootschap NAVO. Net als bij premier en partijgenoot Rutte en de VVD als geheel, leidde dat ook bij Blok tot een herwaardering van de EU. Waar hij tot voor kort geen alternatief zag voor de NAVO, erkent Blok nu de noodzaak van meer defensiesamenwerking tussen de EU-lidstaten zelf, inclusief „een langdurig politiek en budgettair commitment”, zo liet hij de Kamer recentelijk weten.

Klassieke VVD’er

Alleen: meent hij het ook? Oud-minister, oud-Europarlementariër en D66’er Laurens Jan Brinkhorst heeft zijn twijfels. „Blok is een klassieke rechtse VVD’er. Voor hem blijft de EU in de eerste plaatst vooral een economische markt.” Volgens Brinkhorst is ook deze nieuwe Europa-koers vooral geboren uit pragmatisme, omdat de VS al langer kritisch zijn richting landen die te weinig aan defensie uitgeven en niet meer bereid lijken om de kolen uit het vuur te halen voor Europa. „Omdat we op onze donder hebben gekregen dus”, zegt Brinkhorst.

Het huidige Nederlandse buitenlandbeleid is „heel reactief”, zegt Dick Zandee, defensie-expert van Instituut Clingendael. „De uitstraling is heel erg: we doen het zo slecht nog niet en zijn best actief. Maar zodra het om de kernvragen gaat – waar willen we heen en hoe gaan we dat concreet doen? - wordt het woordgebruik weer heel vaag.”

De politieke context waarin Blok belandde bleek dubbel moeilijk: enerzijds kreeg hij te maken met zich sterk manifesterende en botsende grootmachten. Anderzijds was er de coalitie van Rutte III, die juist als het om buitenlands beleid of Europa gaat sterk verdeeld is. Als het om China, mensenrechten of Rusland ging bleken D66, ChristenUnie maar ook het CDA het geregeld eens met de oppositie en niet met coalitiepartner VVD. „Ze gijzelen elkaar maar ze gijzelen ook minister Blok”, zei Kamerlid Lilianne Ploumen, buitenlandwoordvoerder van de PvdA, eerder dit jaar over wat zij de „kibbelcoalitie” noemt.

Door die verdeeldheid moest Blok geregeld toezien hoe in zijn ogen onwenselijke moties toch de eindstreep haalden. Zoals in oktober nog, met betrekking tot Nord Stream II, de Duits-Russische gaspijpleiding in de Oostzee, waar ook Nederlandse financiële belangen meespelen. In een breed aangenomen motie eiste de Kamer een hardere opstelling ten opzichte van dit project, dat gezien wordt als een krachtig geopolitiek wapen van Rusland en zich lastig verhoudt tot de Nederlandse pogingen om Moskou internationaal ter verantwoording te roepen na de ramp met MH17.

Mensensmokkelaars

Blok zelf benadrukt graag hoeveel hij in de afgelopen jaren heeft gedaan voor de internationale rechtsorde en mensenrechten. In 2018, het jaar dat Nederland lid was van de VN-veiligheidsraad, lukte het dankzij Nederland om mensensmokkelaars uit onder meer Libië op een sanctielijst te krijgen. En onlangs zette Nederland, met het nodige juridische kunst- en vliegwerk, stappen om Syrië alsnog veroordeeld te krijgen wegens grove en grootschalige mensenrechtenschendingen, nadat dit door Rusland geblokkeerd was in de VN-veiligheidsraad.

Dat hij vorig jaar juist op het terrein van mensenrechten werd terechtgewezen door de Tweede Kamer krenkte hem dan ook zichtbaar. Tijdens de behandeling van de nieuwe China-strategie gaf een Kamermeerderheid de minister een onvoldoende voor de korte mensenrechtenparagraaf in de nota. Blok werd verweten te veel mee te gaan in de Chinese, minder liberale kijk op normen en waarden: het woord ‘Tibet´ bleek niet in de tekst te staan. Blok stelde zich weigerachtig op en noemde het herschrijven van de paragraaf tandenknarsend „huiswerk”. Maar uiteindelijk haalde hij bakzeil.

Over deze serie Rutte III op rapport De komende tijd verdedigen de ministers van het kabinet-Rutte III hun laatste reguliere begroting. Dat is het moment om de balans op te maken. Hoe hebben de zestien ministers van het kabinet gepresteerd? Hebben ze waargemaakt wat in 2017 in het regeerakkoord werd afgesproken? Deze week wordt de begroting van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken behandeld.