Voor mensen die de regels niet helemaal snappen

Eenvoudige zinnen zijn vaak de beste. „Er moet iemand zijn die de regels snapt voor de mensen die de regels niet helemaal snappen”, zegt een lid van het ‘Advokatenkollektief Rotterdam’. Dat werd 45 jaar geleden opgericht met drie k’s en de wens iets te doen aan de ongelijkheid in „kennis, macht en inkomen”. Inmiddels wordt de sociale advocatuur door bezuinigingen in de marge gedrukt. Je hebt lang niet de hele maandag uitgezonden documentaire De laatste sociaal advocaten (KRO-NCRV) nodig om te beseffen hoe schandalig dat is.

We zagen een lange parade mensen die tussen de maatschappelijke raderen vermalen dreigen te worden. Een vrouw die van studiefinancier Duo een deurwaarder op haar dak krijgt omdat, zo blijkt, Duo de post niet goed bijhoudt. Een alcoholist die vijftien jaar dakloos was en nu is afgekickt, krijgt geen verblijfsvergunning meer omdat hij niet kan bewijzen dat hij Nederland niet tussentijds heeft verlaten. Een steigerbouwer die nog geld van zijn ex-baas te goed meent te hebben. Een vrouw die met een dictafoon opnamen heeft gemaakt van de geluidsoverlast in haar woning; ze kan haar advocaat niet verstaan omdat ze ook in het kantoor nog grote gehoorbeschermers over haar oren geklapt heeft.

De door regisseur Ingeborg Jansen geportretteerde burgers staan niet allemaal in hun recht. Soms krijgen ze te horen dat ze geen schijn van kans maken, of de waarschuwing dat hun verhaal wel echt moet kloppen: „Ik wil geen dingen die niet echt zijn.” Maar de hulpeloosheid is algemeen. Dit gaat niet om, legt een van de advocaten uit, „keurige burgers die hun post goed bijhouden”. Cliënten komen aan met ordeloze plastic tassen waar ze ook zelf de weg niet in weten.

Onbetaalbaar telefoontje

Zestig procent van de zaken zijn procedures tegen de staat. Er komen grote politieke verhalen voorbij in De laatste sociaal advocaten, zoals de toeslagenaffaire. Ook is er een poging van woningcoöperatie Vestia om een blok arme Rotterdammers uit hun huis te zetten om dure appartementen te kunnen bouwen. Die laatste zaak loopt goed af, wat leidt tot een onbetaalbaar telefoontje met mevrouw Pelcher, die na 73 jaar tóch niet uit haar geboortehuis wordt gegooid.

Het mooiste verhaal is dat van meneer Scheer, wiens woning is gekocht door een nieuwe eigenaar die hem eruit wil hebben. Stok om de hond te slaan zijn de spullen waarmee hij elke vierkante centimeter van zijn verdiepinkje tot het plafond heeft volgepakt. „Ik zie daar drie naaimachines”, probeert de kantonrechter, die als haar rijdende ambtsgenoot ter plaatse poolshoogte is komen nemen. Meneer Scheer corrigeert haar: „Dat zijn een naaimachine, een lintzaag, een sleutelmaker, een gewone naaimachine en een figuurzaag.”

Meneer Scheer stikt van de zenuwen. De papieren in zijn vuisten knijpt hij bijna fijn. Wanneer de rechter hem op de overloop suggereert dat hij wellicht iets kan weggooien, barst hij in tranen uit: „Ik ben uit februari 1944, toen was er niets. Voor mij is het nu weer 1944, toen de moffen hier de baas waren.” Alleen bij zijn spullen voelt hij zich veilig. Hij draait zich om en stapt zijn huis weer in. „Doe maar rustig aan”, zegt advocaat Ton Rhijnsburger, een man met een fraaie grijze haardos en fleurige overhemden, waarvan er enkele al een beetje verwassen zijn.

De rechter laat de griffier aantekenen „dat meneer van 1944 is”. Uiteindelijk mag hij in zijn huis blijven als hij probeert met hulp van zijn advocaat een beetje op te ruimen. Toch best een beschaafd land, dat Nederland. Tenminste als dat land erin slaagt de hoeders van die beschaving, zoals de sociale advocatuur, in ere te houden.

