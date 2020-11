Besmettingen nemen in alle regio’s af, aantal doden stijgt nog altijd

Eindelijk doen de coronacijfers waar het kabinet al weken op wacht: heel duidelijk dalen. Vorige week nog werd een vierde maatregelenpakket in acht weken ingevoerd om de trend te keren, nadat vorige week bleek dat het aantal besmettingen nog maar mondjesmaat daalde. Afgelopen week gingen alle cijfers naar beneden. Het RIVM kreeg 43.621 meldingen van positieve tests binnen, een daling van 32 procent ten opzichte van vorige week. Ook het percentage positieve tests daalde, van 16,6 procent vorige week naar 14,5 procent nu. Er werden veel minder mensen in het ziekenhuis opgenomen: 1.520, ten opzichte van 1.966 vorige week. En het reproductiegetal R is eindelijk onder de 1: op 26 oktober, de laatste betrouwbare meting, lag de R op 0,91.

En, belangrijk, de daling is in alle regio’s zichtbaar, ook in de grootste brandhaarden van afgelopen weken. Het kabinet hield er vorige week rekening mee dat er nog zwaardere maatregelen nodig waren in regio’s als Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Twente, waar het aantal positieve tests maar mondjesmaat afnam. Maar ook daar is een duidelijke daling ingezet; strengere maatregelen als een avondklok zijn voorlopig niet nodig.

Ook lijkt het maatregelenpakket dat vorige week woensdag van kracht werd en waarbij onder meer theaters, bibliotheken, bioscopen, pretparken, dierentuinen en zwembaden werden gesloten, volgende week weer ingetrokken te kunnen worden, zoals het kabinet toen ook al aankondigde. De gedeeltelijke lockdown van voor die tijd, waarbij de horeca gesloten is en er ’s avonds na 20 uur geen alcohol mag worden verkocht, blijft wel van kracht.

Commerciële teststraten

Er zijn wel kanttekeningen bij de cijfers te plaatsen. Allereerst bekijkt het RIVM de cijfers met enige terughoudendheid, omdat er steeds meer wordt getest bij commerciële teststraten. In principe zijn die teststraten verplicht om een positieve test bij de GGD’s te melden, maar dat gebeurt niet altijd. Ongeveer een kwart van de positieve tests in de RIVM-cijfers is nu afkomstig van commerciële teststraten. Het RIVM stelt dat het niet weet hoeveel positieve tests er buiten het zicht raken.

Daarnaast is er minder toestroom in de GGD-teststraten. Afgelopen week werden er zo’n 250.000 tests afgenomen, ongeveer 20 procent minder dan vorige week. Maar, zo stelt het RIVM, dat komt ook omdat mensen elkaar minder zien. Alle virussen kunnen daardoor minder worden overgedragen, ook verkoudheid. Daardoor zijn er nu eenmaal minder mensen met klachten. Dat er minder mensen besmet raken, blijkt bovendien ook uit de daling in het aantal ziekenhuisopnames.

Toch is er voor premier Mark Rutte en zijn kabinet nog genoeg om zich zorgen over te maken: er waren eind oktober zo’n 150.000 besmettelijke mensen, zo blijkt uit berekeningen van het RIVM. Als het virus zich in hetzelfde tempo blijft verspreiden, zouden zij ruim 130.000 andere personen aansteken. Het aantal besmettingen is, kortom, nog altijd heel hoog.

Daarnaast stijgt het aantal doden nog altijd. Het RIVM kreeg afgelopen week 565 meldingen van een overlijden binnen, de week ervoor waren dat er 435. Het zijn voornamelijk 70-plussers die overlijden, en in die leeftijdsgroep neemt het aantal besmettingen het minst hard af. Bovendien bleef het aantal verpleeghuizen waar in de afgelopen vier weken een besmetting is geconstateerd min of meer gelijk: het gaat om 658 locaties, grofweg een kwart van alle verpleeghuizen.