Vijftigste editie filmfestival Rotterdam opgesplitst in twee delen

Vanwege de corona-maatregelen wordt de 50ste editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) in aangepaste vorm gehouden. Dat heeft de organisatie maandag op haar site bekendgemaakt.

Het festival bestaat in 2021 uit twee aparte delen, het eerste in februari en het tweede in juni, tussentijds aangevuld worden met diverse programma’s en onlinepresentaties. Het festival zal deels fysiek plaatsvinden, en deels online: in Nederland voor publiek, wereldwijd online voor geaccrediteerde pers en industrie.

Het festival opent van 1 februari tot en met 7 februari met fysieke en virtuele vertoningen van de competitieprogramma’s. Van 2 tot en met 6 juni sluit het festival af met een presentaties in de openlucht en vertoningen in filmtheaters door het hele land.

Coronabeperkingen

Festivaldirecteur Vanja Kaludjercic laat weten dat met grote groepen mensen gezamenlijk naar film kijken met de huidige beperkingen onmogelijk is. „Deze omstandigheden dwongen ons na te denken over de vraag in welke vorm we filmmakers, onze partners en ons publiek het beste kunnen bedienen.”

Met de gekozen opzet voor de jubileumeditie toont het festival volgens Kaludjercic betrokkenheid bij de makers, de industrie en het publiek. „De vorm mag dit jaar anders zijn, ons programma is net zo gedurfd, spannend en uitgesproken als altijd.”

Het International Film Festival Rotterdam is het grootste filmfestival van Nederland, dat sinds 1972 jaarlijks in Rotterdam wordt gehouden. De meest recente edities trokken ruim 300.000 bezoekers.