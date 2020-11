Verschillende regels bij verschillende leeftijden?

Moeder: „Onze dochters zijn bijna 2,5 jaar en 7 maanden. Ik merk dat ik er niet aan ontkom onderscheid te maken als het gaat om regels. Zo mag onze oudste geen eten op de grond gooien, terwijl de jongste bijna niets anders doet. Dit is dan ook niet stout, leg ik de oudste uit, omdat de baby daar nog niks aan kan doen. Veel van dit soort noodzakelijk onderscheid zal vervagen als ze ouder worden en grofweg dezelfde skills hebben. Moet ik dan nog steeds een onderscheid in regels maken? Bijvoorbeeld rond schermtijd, zakgeld, avondklok? Is deze leeftijdsdiscriminatie dan nog wenselijk, en nog te verdedigen? Het gaat in tegen mijn gevoel van een eerlijke behandeling.”

Houd rekening met wat kinderen kunnen overzien

Bas Levering: „Leeftijdsgebonden regels zijn niet gebaseerd op een willekeurig onderscheid, maar houden verband met verschillende psychologische ontwikkelingstaken. Later, als kinderen ouder worden, houden we rekening met wat ze kunnen overzien. We willen ze niet belasten met beslissingen waarover ze nog niet kunnen oordelen, zoals gaatjes in de oren als ze 7 jaar oud zijn, of kiezen voor een hond en het dagelijkse uitlaten als ze 8 zijn. Ook al smeken ze nog zo om iets; kinderen verwachten van ouders dat die dat onderscheid in de gaten houden.

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk.

„Ook de hoogte van zakgeld is aan leeftijd gebonden. Het ene kind mag al wel zelfstandig naar de bioscoop, het andere niet. Het blijft ook zo’n mooie belofte: als jij zo oud bent, mag jij dat ook.

„Daarnaast is er ook het gemeenschappelijke dagelijks ritme waarin kinderen zich te voegen hebben ongeacht de persoonlijke gelijktijdig opstaan om naar school te gaan.

„Op een dag zijn uw regels niet meer nodig, maar wat voor uw kinderen nooit zal veranderen is hun plaats in de kinderrij. De oudste zal altijd de oudste blijven en zich vaak de wijste blijven voelen. In die zin vervaagt het verschil in leeftijd niet.”

Handel naar de individuele verschillen

Stijn Sieckelinck: „Uit deze vraag spreekt een oog voor maatschappelijke ongelijkheid maar het helpt niet dat principe toe te passen op de microkosmos van het gezin. De aanname: ‘een eerlijke behandeling is een gelijke behandeling’ gaat in gezinssituaties niet altijd op. Als ouders kijk je soms naar de individuele verschillen en handel je daar ook naar. In dezelfde situaties mag je kinderen verschillend behandelen. De een is allergisch, dus mag iets niet wat de ander wel mag. De ander heeft meer slaap nodig, dus moet eerder thuis zijn.

Stijn Sieckelinck is opvoedfilosoof.

„Voor kinderen kan dat verschil in behandeling heel frustrerend zijn. Zodra ze gaan praten, zul je horen ‘Dat is niet eerlijk!’ En dat is goed. Dat gevoel mogen uiten, voorkomt dat ze met een drukkend gevoel van onrecht het verdere leven in gaan. Een kind dat woede mag laten zien, heeft later minder de neiging iemand naar de keel te vliegen, want weet woorden te geven aan zijn gevoel. Maar dat de zogenaamde oneerlijkheid aan de kaak mag worden gesteld, wil niet zeggen dat het altijd onderhandelbaar is.

„Dat zorgzame oog voor de uiteenlopende behoeften van kinderen is een heel ander frame dan het ongelijkheidsframe. ‘Leeftijdsdiscriminatie’ vind ik een te zwaar woord in deze context en zet de boel onnodig op scherp. Ik zou het niet gebruiken met je kinderen erbij, want dat krijg je zeker terug!”