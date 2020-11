Trump staat niet alleen in zijn strijd

Een week na de Amerikaanse presidentsverkiezingen en twee dagen na het aanwijzen van Joe Biden als winnaar in de belangrijkste media, hebben de minister van Justitie en de Republikeinse Partij zich in de strijd geworpen – aan de zijde van de zittende president Trump. Maandag verklaarde de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, dat hij de Democraat Biden niet zal betitelen als ‘president elect’ totdat onderzoeken naar mogelijke stembusfraude zijn afgerond. ,,De president staat 100 procent in zijn recht om beschuldigingen van onregelmatigheden te onderzoeken.”

Dezelfde dag stuurde minister van Justitie William Barr een memo naar de officieren van justitie in het hele land en naar de FBI, waarin hij hun toestemming gaf onderzoek te doen naar ,,substantiële aantijgingen” van onregelmatigheden bij de verkiezingen. Daarbij gaat het volgens Barr om ,,duidelijke en schijnbaar-geloofwaardige beschuldigingen van onregelmatigheden dat zij, indien waar, mogelijk de uitkomst van een federale verkiezing in een individuele staat kunnen beïnvloeden”.

Onderzoek van het ministerie van Justitie terwijl de uitslag van de verkiezingen nog niet officieel is vastgesteld, is ongebruikelijk. In zijn memo erkent Barr dat het openbaar ministerie zich doorgaans in dit stadium niet mengt in onderzoek naar de verkiezingen. Dat is voorbehouden aan een sectie van Justitie die is gespecialiseerd in verkiezingsmisdrijven. Maar dat is ,,geen harde regel”, schrijft Barr. Volgens hem moet zo snel mogelijk worden begonnen met ,,voorbereidend onderzoek, zoals het horen van getuigen”, om te voorkomen dat ,,misdragingen rond de verkiezingen niet meer kunnen worden hersteld”.

Advocaat Bob Bauer van de Biden-campagne gaf maandag in reactie een verklaring uit, waarin hij het ,,diepdroevig” noemde dat Barr een memorandum had verspreid ,,waarin hij alleen maar voedsel geeft aan precies de ‘ongefundeerde, speculatieve, kleurrijke en vergezochte beschuldigingen’ die hij zegt te willen bestrijden”.

Fondsen werven

President Trump heeft tijdens de verkiezingsnacht, toen nog miljoenen stemmen in verschillende staten ongeteld waren, zichzelf ,,wat mij betreft” tot winnaar uitgeroepen en geopperd dat de stemmen die nog niet waren geteld ,,onwettige” stemmen zijn. Van de kant van de officiële organisatoren van de verkiezingen, de afzonderlijke staten, zijn geen gevallen van wijdverspreide fraude gemeld. Desondanks blijven Trump en zijn advocaat Rudy Giuliani volhouden dat sprake is van ,,grootschalige fraude”. Zaterdag kondigde Giuliani tijdens een persconferentie aan dat het campagneteam van Trump op maandag verschillende rechtszaken zou aanspannen. Daarbij liet hij enkele mensen spreken die als waarnemer wilden toezien op het tellen van stemmen, en daarbij buiten de deur van het stemlokaal zouden zijn gehouden. Op maandagavond was nog geen bericht naar buiten gebracht over een daadwerkelijk ingediende aanklacht.

In de afgelopen week hebben advocaten van president Trump al zaken geprobeerd aan te spannen in verschillende staten. In twee staten weigerde de rechtbank ze in behandeling te nemen wegens gebrek aan bewijs. Trump voert onder zijn aanhang agressief campagne om fondsen te werven. Op het eerste oog is dit ‘Official Election Defense Fund’ voor de bekostiging van zijn huidige juridische procedures, maar in de kleine lettertjes staat dat 60 procent van de donaties kan worden gebruikt om tekorten in Trumps campagnekas voor de verkiezingen aan te zuiveren. Trump wist in de laatste maanden voor de verkiezingen bij lange na niet zoveel fondsen te werven als Biden.

Persbureau AP sprak met ,,tien vooraanstaande medewerkers van Trump, campagnemedewerkers en bondgenoten” en hoorde dat zij de voorgenomen rechtsgang zien als uitstel van het onvermijdelijke. Volgens hen was het oogmerk van Trump en een kerngroep rond de president het behoud van de steun van zijn loyale aanhangers, zelfs bij verlies.

Niet weerlegd

Terwijl Joe Biden maandag de bevolking maande mondkapjes te dragen (,,we kunnen tienduizenden levens redden”) en een team van medici en wetenschappers presenteerde om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van de Covid-19-epidemie, stapte Mitch McConnell op de Senaatsvloer om president Trump te steunen. De Republikeinse leider ging niet zo ver dat hij de beschuldigingen van president Trump herhaalde. Maar hij weerlegde ze ook niet.

Van Republikeinse zijde zijn maar enkele (oud-)politici overgegaan tot felicitaties aan het adres van Biden. Onder hen voormalig president George W. Bush en zijn broer Jeb, die in 2016 nog in de nominatierace door Trump werd verslagen. Niet meer dan vier zittende Republikeinse Senatoren hebben Biden erkend als winnaar van de verkiezingen, en dat zijn usual suspects: Senatoren die zich vaker kritisch over Trump hebben uitgelaten.

Op de rechterflank van de partij hebben Senatoren en Afgevaardigden geen schroom om de beschuldigingen van Trump over te nemen. Afgevaardigden als Jim Jordan en Matt Gaetz verspreiden geruchten over mogelijke onregelmatigheden via sociale media en interviews. De Senatoren Lindsey Graham en Ted Cruz doen dat evenzeer. ,,Wij verliezen verkiezingen omdat zij ons bedriegen”, zei Graham bij Fox News over de Democraten. Hij werd vorige week nipt herkozen als Senator voor South Carolina en heeft naar eigen zeggen 500.000 dollar overgemaakt op de rekening van Trumps fonds.

Buiten de cirkel van de president wordt in juridische kringen sceptisch gekeken naar de gang van zaken. De Los Angeles Times sprak Barry Richard, een van de juristen die George W. Bush vertegenwoordigde in het jaar 2000, toen de Republikein met succes een zaak voerde tegen hertellingen in de staat Florida en zodoende president werd. ,,Niets van wat ik rond deze verkiezingen heb gezien, leidt tot een juridisch kansrijke zaak. Dit soort rechtszaken voeden alleen maar minachting voor het rechtssysteem.