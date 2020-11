Trump ontslaat minister die kritiek had op charges

Op zijn eerste werkdag sinds duidelijk werd dat hij niet herkozen is voor een tweede termijn, heeft de Amerikaanse president Trump zijn minister van Defensie, Mike Esper, met onmiddellijke ingang ontslagen. Hij zal ad-interim vervangen worden door het huidige hoofd van de contraterrorisme-operaties op het Pentagon, Christopher Miller.

Trump gaf geen reden voor Espers congé maar het komt op het moment dat hij – zes dagen na de verkiezingen – zijn stembusnederlaag nog altijd niet erkend heeft. Trump stelt, zonder hiervoor concreet bewijs aan te dragen, dat er gefraudeerd is en dat zijn „grote winst” hem door de Democraten van Joe Biden „ontstolen” is.

Trumps besluit voedt de twijfels of hij 20 januari, als zijn termijn afloopt, bereid is het Witte Huis te verlaten en of het leger in dat geval moet ingrijpen. Rond het Witte Huis werden ook maandag nieuwe betonblokken en hekwerken geplaatst, terwijl het gebied de afgelopen maanden al sterk gefortificeerd is. Biden stelde vorige week dat als Trump weigert te vertrekken „de Amerikaanse overheid uitstekend in staat om indringers uit het Witte Huis te escorteren”.

Reeks conflicten met Trump

Esper, die in juli 2019 als minister benoemd werd, botste in anderhalf jaar meermaals met de president. Deze zomer over Trumps besluit een parkje nabij het Witte Huis, waar op dat moment door linkse demonstranten betoogd werd, ‘schoon te laten vegen’ door federale ordetroepen die onder meer flitsgranaten en traangas inzetten. Hierna liep de president, met in zijn kielzog onder anderen voorzitter van de verenigde chefs van staven Mark Milley en Esper, naar een kerk en poseerde met een bijbel in de hand. Het veelbesproken incident volgde op een oproep van Trump om militairen in actieve dienst een rol te laten spelen bij ordehandhaving rond de vele Black Lives Matter-protesten deze zomer. Hij riep gouverneurs onder meer op om „het slagveld te domineren”.

Esper zei erna dat hij niet op voorhand wist van de charges, waarmee hij afstand nam van Trump. Ook Milley en andere leden van de legertop bekritiseerden, zeer ongebruikelijk, de krijgsretoriek van hun opperbevelhebber door te stellen dat zij het grondwettelijk recht op protest en „het volk trouw bleven”.

Esper had ook een tumultueus conflict met Trump over diens bemoeienis met een krijgsraadzaak tegen een van oorlogsmisdaden beschuldigde marinecommando. Deze in rechtse kringen populaire Navy SEAL zou in Irak onder meer doelbewust burgerslachtoffers hebben gemaakt. Door Trumps inmenging ontliep hij straf.

De laatste maanden broeide een nieuwe ruzie over militaire bases die vernoemd zijn naar zuidelijke generaals uit de Burgeroorlog, die vochten voor het instandhouding van de slavernij. Sinds de protestgolf tegen racisme wordt bepleit ze om te dopen. Esper zou gevoelig zijn voor deze pleidooien, Trump verzet zich ertegen.

