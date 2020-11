Topaanklager dient ontslag in om toestemming justitieminister Barr voor fraudeonderzoek

Richard Pilger, de belangrijkste openbaar aanklager van de Amerikaanse Justitie op het gebied van verkiezingsfraude, heeft zijn ontslag ingediend. Hij doet dat uit protest tegen de toestemming die minister van Justitie William Barr gaf voor onderzoek naar Donald Trumps onbewezen fraudeclaims, melden verschillende media waaronder de Amerikaanse zender CNN dinsdag.

Pilger, die jarenlang directeur was van de afdeling verkiezingsmisdaden van het ministerie van Justitie, kondigde zijn ontslag aan in een interne mail aan zijn collega’s, aldus CNN. Volgens de top-aanklager druisen de acties van de Republikeinse Barr in tegen decennia oud beleid dat voorschrijft dat aanklagers geen onderzoek doen naar stembiljetfraude voordat staten verkiezingsuitslagen gecertificeerd hebben. Het is volgens CNN onduidelijk of Pilger helemaal vertrekt of een andere rol krijgt binnen het ministerie.

Aan de bekendmaking van zijn ontslag voegde Pilger de memo bij die justitieminister William Barr gisteren rondstuurde. Barr gaf daarin de FBI en Amerikaanse officieren van justitie toestemming onderzoek te doen naar „substantiële aantijgingen” van „duidelijke en schijnbaar geloofwaardige beschuldigingen van onregelmatigheden” tijdens de verkiezingen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Senaatsleider McConnell: Trump heeft recht op onderzoek; erkent winst Biden niet