Toerisme is de laatste vorm van kolonialisme

Er is waarschijnlijk niet één film die het moderne kolonialisme zo’n angstaanjagend gezicht heeft gegeven als Hubert Saupers voor een Oscar genomineerde Darwin’s Nightmare (2004). Bovendien zorgde die film er eigenhandig voor dat de goedkope nijlbaarsfilets uit de schappen van de supermarkten verdwenen. Niemand eet graag gemuteerde vismonsters. Op IDFA is nu Saupers nieuwe film Epicentro te zien, waarin Cuba symbool staat voor de drie-eenheid slavernij, kolonisatie en globalisme. Deze film heeft een minder activistische, maar meer essayistische insteek.

Drie jaar geleden vertelde Sauper al op IDFA te werken aan een film waarin de omstreden bioscoopjournaalfilm uit 1898 Wreck of the Battleship ‘Maine’ een hoofdrol zou gaan spelen. Het nog geen anderhalf minuut durende filmpje waarin het Amerikaanse oorlogsschip de USS Maine in de haven van Havana ontploft zou nep zijn (opgenomen in een badkuip); of op z’n minst in scène gezet om een oorlog uit te lokken van Amerika tegen Spanje, kolonisator van Cuba. Fake news in de begindagen van de cinema.

Die geschiedenis is in Epicentro een van de vele scheerdraden waarover Sauper zijn ideeën, vragen en observaties weeft. Hij verbindt Cuba met Columbus’ aankomst in „de nieuwe wereld” aan het einde van de 15de eeuw en koppelt dat aan de publicatie van Thomas Mores Utopia in 1516. Op dezelfde manier koppelt hij de ontdekking van de cinema eind 19de eeuw aan de uitvinding van de propagandafilm. Hij citeert Mark Twain dat het makkelijker is om mensen te bedotten dan ze te overtuigen dat ze bedrogen zijn en voegt zich zo in de theorie dat de opkomst van fake news en filterbubbels al in het filmische medium zelf verscholen liggen.

Er zit met name aan het begin en einde veel voice-over in de film, daartussendoor zijn er ‘little prophets’ aan het woord, Cubaanse kinderen van wie met name het meisje Leonelis een geboren actrice is. En natuurlijk ontbreken de ‘Cubania’ niet: vervallen koloniale grandeur, verlaten socialistische architectuur, kleurrijke oldtimers op de Plaza de la Revolución en de metershoge golven die over de Malécon-boulevard slaan. Maar bij Sauper geen valse nostalgie.

Een echt strak betoog voert hij niet, kan hij misschien ook niet voeren: elk verhaal dat rondgebreid wordt zou het verwijt van propaganda kunnen krijgen. Door de associatieve montage en de vaak expres niet mooi uitgelichte of gekaderde shots is Epicentro alert en acuut en voorkomt hij een ‘toeristische blik’. Toerisme krijgt het er in een onverwacht persoonlijk intermezzo sowieso van langs. Toerisme is de meest holle vorm van kapitalisme, de laatste vorm van kolonialisme: als het land is leeggehaald en de mensen uitgeput, dan kun je altijd nog hun beeltenis stelen. Het zijn grote streken snel thuis. Maar ze fascineren en beklijven.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 november 2020