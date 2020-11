Sotoudeh mag even vrij want Iran wil haar liever niet dood

We hebben nog alle tijd om over Amerika en het Midden-Oosten te praten. Daarom dit keer een oude bekende van u, de mensenrechten in Iran, waar altijd wel iets nieuws over te schrijven valt, en zelden iets goeds. Tot mijn spijt want het is zo’n geweldig land. De Speciale VN-rapporteur over de situatie van mensenrechten in Iran, Javaid Rehman, vertelde twee weken geleden in de VN weer een zeer somber verhaal over systematische schendingen en voortdurende straffeloosheid (even zoeken op ohchr.org), en diverse mensenrechtenorganisaties vulden de details in.

Wegens de corona, die in Iran keihard heeft toegeslagen, lieten de autoriteiten dit jaar meer dan 120.000 gevangenen tijdelijk vrij. Maar zo goed als alle gevangen activisten, journalisten of advocaten moesten in hun coronacellen blijven. Die worden immers in tegenstelling tot moordenaars en verkrachters beschouwd als gevaren voor de nationale veiligheid. Hun gevangenschap is bedoeld om anderen te ontmoedigen hun voorbeeld te volgen, dus dan ga je hen niet aardig behandelen.

Integendeel. Als mensenrechtenverdedigers en andere activisten het eind van hun straf naderen, komen de autoriteiten tegenwoordig met nieuwe beschuldigingen, om hen zo lang mogelijk achter de tralies te houden. Ik pik uit een hele reeks akelige voorbeelden Niloufar Bayani (34), een milieuactiviste die in januari 2018 samen met zeven collega’s van een natuurbeschermingsorganisatie werd opgepakt wegens spionage. Ze hadden namelijk camera’s opgesteld om bedreigde cheetahs vast te leggen. Een van hen pleegde zelfmoord in de gevangenis, volgens de officiële lezing. De rest werd tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld, van wie Bayani tien jaar kreeg.

Nu laat Bayani zich niet koeioneren. Tijdens haar proces had ze al verklaard dat ze was gefolterd. Vanuit de gevangenis schreef ze brieven aan de autoriteiten, inclusief de opperste leider, om te protesteren tegen haar behandeling. In die brieven, waaruit BBC Persian in februari citeerde, meldde Bayani dat ze 1.200 uur was verhoord, waarvan urenlang staand, dat ze voortdurend met executie werd bedreigd en dat ze was gedwongen mee te doen met de seksuele fantasieën van haar ondervragers. Dat zal de opperste leider wel niet onder ogen hebben gekregen, denk ik zo. Vorige maand is ze aangeklaagd wegens het publiceren van valse informatie.

Ik schreef boven dat er zelden iets goeds te melden is, maar niet nooit. Zaterdag kwam mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh tijdelijk vrij. Sotoudeh (57) is een ongekend moedig mens die onder elke omstandigheid voor andere vervolgden opkomt en zich niet door de overheid laat intimideren. Ze werd in maart 2019 tot 38 jaar gevangenis en 148 zweepslagen veroordeeld wegens onder andere spionage en belediging van de opperste leider. Een hongerstaking in augustus-september uit protest tegen de weigering van de autoriteiten ook politieke gevangenen op coronaverlof te sturen, heeft haar ernstig verzwakt. Niettemin werd ze vorige maand uit de beruchte Evingevangenis naar een nog beruchter gevangenis overgeplaatst.

Maar nu mocht ze toch tijdelijk naar huis. Dankzij haar bekendheid; de cellen zitten vol met anonieme activisten voor wie niemand opkomt. De brute werkelijkheid is dat de overheid liever geen dode Sotoudeh heeft. Ik ga ervan uit dat ze gewoon terug de gevangenis ingaat zodra ze weer op krachten is gekomen.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes. Wegens de Amerikaanse verkiezingen verschijnt de column een dag later.