Sjaak van der Tak nieuwe voorzitter van boerenorganisatie LTO

Sjaak van der Tak wordt de nieuwe voorzitter van boerenorganisatie LTO Nederland. Dat meldt de branchevereniging dinsdag. Hij volgt Marc Calon op, die afgelopen voorjaar opstapte wegens een „gebrek aan draagvlak” onder de boeren. Van der Tak, oud-burgemeester van de gemeente Westland en momenteel voorzitter van Glastuinbouw Nederland, begint op 1 januari 2021.

Het bestuur van LTO Nederland schrijft dat er binnen de organisatie behoefte was „aan een verbinder die weet wat er speelt bij ondernemers in de agrarische wereld, iemand met hart voor de zaak die zich assertief inzet voor een toekomstbestendige sector”. CDA’er Van der Tak heeft volgens het bestuur genoeg bestuurlijke ervaring en netwerk om deze functie te vervullen. Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) noemt Van der Tak in een reactie op Twitter een voorzitter „met volop kennis van de sector en veel politieke ervaring”.

Volgens Van der Tak is het „geen gemakkelijke tijd” voor boeren. „De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat steeds feller”, schrijft hij in een verklaring.

Onvrede

Onder boeren heerste het afgelopen jaar steeds meer onvrede over de LTO. Zo zou de lobbyclub te dicht bij Den Haag staan. Boerenactiegroep Farmers Defence Force verweet de LTO ervan de sector te verraden „als Judas” door ook los van het Landbouw Collectief, een gelegenheidsformatie van agrarische organisaties die met het kabinet sprak over een bijdrage van de landbouw aan een lagere stikstofuitstoot, met de overheid te praten.

In mei werd duidelijk dat Marc Calon, die 3,5 jaar voorzitter was van de belangenorganisatie, niet werd voorgedragen voor een nieuwe termijn. Hierop trok hij zijn conclusie. „Helaas moet ik constateren dat er bij een deel van de achterban onvoldoende draagvlak is”, schreef hij in een verklaring. Zijn vertrek kwam enkele dagen nadat LTO bekendmaakte uit het Landbouw Collectief te stappen. Dit besluit leidde tot kritiek binnen de organisatie. Een deel van de hooggeplaatste leden had wel graag in gesprek willen blijven met het Collectief.

Ook bleek eind vorig jaar uit een enquête van dagblad Trouw dat LTO-leden de voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force meer waardeerden dan hun voorzitter. Calon kreeg gemiddeld een 5,4, terwijl het optreden van Van den Oever werd gewaardeerd met een 7-.