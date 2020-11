Sharon Dijksma voorgedragen als nieuwe burgemeester van Utrecht

Sharon Dijksma wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht, is dinsdagavond bekend geworden tijdens een openbare raadsvergadering. Zij volgt de populaire Jan van Zanen op, die naar Den Haag is vertrokken.

„Er wordt veel gevraagd van een burgemeester” voor Utrecht, stelde Heleen de Boer, de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Volgens de gemeenteraad is Dijksma „een sterke en zeer ervaren bestuurder”. In de voordracht werd zij omschreven als een „aanjager”, die „symbool zal staan voor het vertrouwen in de toekomst” van de stad.

De PvdA-politica liet tijdens de vergadering, die live te volgen was, weten ernaar uit te kijken „niet alleen de raadsleden, maar alle inwoners van de stad te ontmoeten”. Ook, zo zei ze, in de coronatijd waarin persoonlijke ontmoetingen lastiger zijn. Dijksma is nu wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam, een positie die ze sinds mei 2018 bekleedt.

Veranderde stad

Dijksma begon in 1994 haar politieke carrière: als 23-jarige was ze het jongste Tweede Kamerlid nooit. In 2015 stapte ze over van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij naar dat van Infrastructuur en Milieu. Daar was haar partijgenoot, Wilma Mansveld, als staatssecretaris gestruikeld over de Fyra-enquete. Mansveld gold als een zwak bewindspersoon die niet in staat was geweest om de chaos bij NS en spoorbeheerder ProRail beheersbaar te maken. Dijksma liet zich, als nieuwkomer op het ministerie, gelden als staatssecretaris die NS aan gedetailleerde prestatiecontracten bond en ProRail in het gareel probeerde te krijgen door het bedrijf als staatsbedrijf in te lijven bij het ministerie van Infrastructuur, een reorganisatie die overigens nog steeds niet is afgerond.

In 2018 werd ze, tot ieders verbazing, wethouder in Amsterdam, met als portefeuille nagenoeg dezelfde die ze ook op het ministerie onder haar hoede had: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit. Dijksma moest in het Amsterdamse stadsbestuur vooral de Pvda smoel geven, waar GroenLinks na de enorme winst van de gemeenteraadsverkiezingen, eerder dat jaar, de grootste was geworden. Voor Dijksma leek het een carrièrestap voor lange duur. Het gezin-Dijksma verhuisde voor de baan vanuit Twente naar Amsterdam. Ze had de overstap eerst ook uitvoerig besproken met partijleider, Lodewijk Asscher. „Hij vond het goed nieuws voor de PvdA Amsterdam”, zei ze daarover. Dijksma wacht nu een nieuwe verhuizing, dit keer naar Utrecht, waar ze zei snel naartoe te willen met haar gezin. De stad heeft ze „zien veranderen en opbloeien”.

Dijksma wordt nu voorgedragen bij minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66); koning Willem-Alexander doet uiteindelijk de formele benoeming. Peter den Oudsten, oud-burgemeester van Groningen, nam vanaf 1 juli tijdelijk het werk van de burgemeester in Utrecht waar. 27 mensen hebben gesolliciteerd naar de vacature, onder wie elf vrouwen. Inwoners van Utrecht spraken eerder al hun voorkeur uit voor een vrouwelijke burgemeester. Zes kandidaten waren lid van de VVD, zes van D66, vijf van de PvdA en vier van CDA. Er dongen ook vier niet-leden van een politieke partij mee.