Rapport Vaticaan beschrijft hoe twee pausen misbruikklachten bagatelliseerden

Volgens een eigen rapport van het Vaticaan hebben paus Johannes Paulus II en paus Benedictus beschuldigingen van frequent seksueel misbruik tegen de Amerikaanse topkardinaal Theodore McCarrick genegeerd of gebagatelliseerd. Ook Amerikaanse bisschoppen en vertegenwoordigers van het Vaticaan hebben zich hieraan schuldig gemaakt.

Het rapport is de weerslag van een uitgebreid onderzoek waartoe paus Franciscus opdracht heeft gegeven. Centraal daarbij stond niet de vraag of McCarrick schuldig is – Franciscus had hem al het kardinaalschap en later het priesterschap ontnomen. Kernvraag achter het onderzoek was of er sprake is geweest van een doofpot.

Een hard ‘ja’ of ‘nee’ op deze vraag geeft het rapport niet. Wel stelt het vast dat paus Johannes Paulus II in het jaar 2000 wist dat er verschillende beschuldigingen tegen McCarrick waren binnengekomen bij de Heilige Stoel. Hij had het bed gedeeld met volwassen seminaristen en zich volgens een reeks anonieme brieven schuldig gemaakt aan pedofilie met familieleden.

Desondanks besloot paus Johannes Paulus hem eind 2000 aartsbisschop van Washington en kort daarna kardinaal te maken. Daarbij hebben verschillende factoren een rol gespeeld, aldus het rapport. Bij een schriftelijk onderzoek door de nuntius, de pauselijke ‘ambassadeur’, heeft deze onjuiste en onvolledige informatie gekregen van een aantal bisschoppen. McCarrick beweerde zelf dat hij onschuldig was. En de Poolse paus wist uit eigen ervaring dat er soms een lastercampagne tegen de kerk kan worden opgezet.

Snelle carrière

McCarrick had onder Johannes Paulus II snel carrière gemaakt. De twee kenden elkaar goed – dat heeft volgens het rapport ook een rol gespeeld in de besluitvorming. McCarrick had zijn invloed in Rome en de VS ook op geld gebouwd: hij beschikte over een persoonlijk fonds met honderdduizenden dollars voor giften aan kerkleiders in de VS en in Rome en hielp een Amerikaanse stichting oprichten die miljoenen heeft ingezameld voor het Vaticaan.

Er is vaak gesuggereerd dat hij met zijn kwaliteiten als fondsenwerver het zwijgen van anderen heeft gekocht. Volgens het 460 pagin’s tellende rapport, dat is gebaseerd op documenten en gesprekken, was geld „niet bepalend bij majeure beslissingen” over McCarrick.

Kort na het aantreden van Benedictus XVI, in april 2005, kreeg het Vaticaan aanvullende informatie over eerdere beschuldigingen. McCarrick kreeg volgens het rapport de opdracht om wat uit beeld te blijven, een „laag profiel” aan te houden. Benedictus vond verdere stappen niet nodig. Volgens het rapport lijken drie factoren daarbij belangrijk te zijn geweest: McCarrick bleef zweren dat de beschuldigingen tegen hem vals zijn, er waren op dat moment geen geloofwaardige beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen bekend, en er waren geen aanwijzingen over recent seksueel wangedrag.

Geloofwaardig en onderbouwd

In 2017 kwam de zaak McCarrick in 2017 in de openbaarheid, als een man vertelt dat McCarrick hem begin jaren zeventig, toen hij misdienaar was, heeft betast. Nadat een Amerikaans onderzoek concludeerde dat deze beschuldiging geloofwaardig en onderbouwd was, zette paus Franciscus in juli 2018 McCarrick uit het college van Kardinalen.

In de VS komen dan steeds meer details over misbruik door geestelijken aan het licht, onder andere in een onderzoek van een grand jury in Pennsylvania in augustus 2018.

Eind van die maand openen conservatieve tegenstanders van Franciscus de aanval: de voormalige nuntius in Washington, aartsbisschop Vigano, claimt dat hij Franciscus al vlak na diens aantreden in 2013 heeft bijgepraat over McCarrick, maar dat Franciscus McCarrick ruimte bleef geven om namens het Vaticaan en katholieke organisaties te reizen.

De paus heeft eerder gezegd zich de details van dat gesprek niet te herinneren. Het rapport zegt hierover dat er geen documenten zijn gevonden die Viganò’s versie steunen, en dat tot 2017 niemand Franciscus documenten heeft gegeven over de beschuldigingen tegen McCarrick. Hij had erover gehoord, aldus het rapport, maar nam aan dat de eerdere beschuldigingen afdoende waren onderzocht onder paus Johannes Paulus II en dat dat de reden was dat er geen zwaardere sancties waren getroffen onder Benedictus XVI.

Als in de VS meer informatie beschikbaar komt die duidelijk maakt dat McCarrick regelmatig seminaristen heeft misbruikt en dat het Vaticaan daar al in het jaar 2000 een brief over heeft gekregen, en als ook een man vertelt dat hij als minderjarige is misbruikt door familievriend ‘oom Ted’, gelast de paus in oktober 2018 een „grondige studie’’ in de archieven van het Vaticaan. In februari 2019 zet Franciscus McCarrick uit het priesterambt.