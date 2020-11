Prijsverhoging treinkaartjes NS vanaf 1 januari 2021

De prijzen voor treinkaartjes en treinabonnementen bij de NS stijgen vanaf 1 januari 2021 met gemiddeld 1,5 procent. De prijscorrectie van het spoorbedrijf sluit aan op het verwachte inflatiecijfer van het CPB. Het gaat om een jaarlijkse correctie waarop de gevolgen van de coronacrisis geen invloed hebben, aldus de NS.

De tarieven voor het reizen in de tweedeklas vallen volgend jaar gemiddeld 1,5 procent hoger uit. Voor eersteklas-reizen geldt een toename van gemiddeld 2,6 procent. Volgens de NS zijn de tarieven voor die klasse twee jaar op rij niet verhoogd en valt de stijging daardoor nu hoger uit. Internationale reizigers zijn in 2021 gemiddeld 1 procent duurder uit voor hun trip. De OV-fiets wordt ook iets duurder en gaat van 3,85 euro naar 3,95 euro per etmaal.

De NS wordt hard geraakt door de coronacrisis. Over het eerste halfjaar van 2020 leed het bedrijf 185 miljoen euro verlies. De overheid heeft gezegd 93 procent van de verliezen van alle OV-bedrijven, waaronder dus de NS, te compenseren. De bedrijven moeten dan wel beloven geen dividend uit te keren en eventuele bonussen voor de top van het bedrijf over te slaan. Eventuele tariefverhogingen op basis van iets anders dan de inflatiecijfers mag de NS alleen met goedkeuring van de overheid doorvoeren.

Voor de coronacrisis vervoerde de NS gemiddeld zo’n 1,3 miljoen mensen per dag. Na de aankondiging van de coronamaatregelen door het kabinet begin maart, daalde het aantal reizigers naar ongeveer 10 procent van het oorspronkelijke aantal in de trein. Dat herstelde zich na de versoepelingen tot zo’n 40 procent.