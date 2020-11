De docu’s over corona zijn zeer persoonlijk

In documentaire The Ark hangen mondkapjes soms op, soms onder en soms helemaal niet over de neus en lippen van de familie van regisseur Dan Wei. Ze hebben andere zorgen, bijvoorbeeld hoe ze de stoelgang uit de stilgelopen darmen van grootmoeder Zhang Xiuhua krijgen. Het is tekenend voor de Covid-projecten die dit jaar te zien zijn op IDFA: ze zijn zeer persoonlijk. Mogelijk zien we in de komende edities van het festival meer beschouwende, politieke of abstracte films over het virus, maar nu een groot deel van de wereld nog middenin de pandemie zit, lijkt het niet evident om afstand te nemen of met originele invalshoeken te komen.

„Tot nu toe zijn de meeste documentaires over het onderwerp haastig gefilmd en vooral gericht op het voldoen aan een behoefte van de markt”, vertelt Senior Programmer Laura van Halsema. Niet het type films dat door de IDFA-selectie raakt dus. „Het artistieke van een documentaire is voor ons belangrijker dan het journalistieke, en daarvoor heb je vaak wat meer contemplatie en tijd nodig.” Toch selecteerden de programmeurs onder de titel ‘Anno 2020’ films en nieuwemediaprojecten waarin corona ter sprake komt, ze verbeelden volgens Van Halsema „de toestand van mensen in uiteenlopende delen van de wereld in het afgelopen driekwart jaar”.

Ondraaglijk intiem

Zoals de film van Dan Wei, waarin hij zijn grootmoeder Zhang Xiuhua volgt in een Chinees ziekenhuis tijdens een mensonterend ziekbed. De pandemie lijkt eerder toevallig in de film terechtgekomen: grootmoeder lijdt aan veel, maar niet aan Covid-19. Af en toe krijgen we iets mee over het verloop van de maatregelen in China, bijvoorbeeld via nieuwsberichten, maar we zien vooral hoe familieleden Zhang Xiuhua’s pijn verlichten door haar lippen te bevochtigen of darmen te ledigen, en netelige discussies over geld en religie. De zwart-witfilm voelt soms haast ondraaglijk intiem en staat in schril contrast met de beelden die afgelopen maanden het nieuws domineerden, met patiënten die worden verzorgd door medisch personeel dat onherkenbaar is ingepakt in beschermmateriaal.

De projecten op IDFA waarin het virus ter sprake komt, gaan vooral over wat het doet met het gemoed. Dat wordt ook duidelijk in twee korte films. In Hello Grandma filmt de Poolse Kamila Chojnacka zichzelf, haar man en hun zoontje in hun kleine huis tijdens de lockdown. Het levert situaties op die nu voor velen herkenbaar zijn. Zo probeert Chojnacka een dagritme te creëren, ergeren zij en haar partner zich aan elkaar en maakt ze zich druk om haar grootmoeder die knuffelt met buurtkinderen. De korte studentenfilm eindigt vrolijk, onder meer met het einde van de eerste lockdown, en demonstreert hoe films die nu over Covid-19 worden gemaakt onvermijdelijk momentopnames zijn.

Aan de andere kant van de wereld schoten gelijkaardige én andere zaken door het hoofd van twee vriendinnen, in Same/Different/Both/Neither zie je de video’s vol eclectische bedenkingen die ze elkaar stuurden. Fernanda Pessoa filmde in São Paulo onder meer zwart-witbeelden „van planten en politiek”. Zo observeerde ze vanuit haar raam protesten tegen Bolsonaro. Vanuit LA antwoordde Adriana Barbosa met kleurige shots van haar nieuwe appartement, een ijscowagen die door de straat trekt en gesprekken over de American dream. Hun videocollage voelt als een prille aanzet om de repetitie en beperkingen van de lockdown te verweven met andere bespiegelingen.

De menselijke geest

Ook twee nieuwemediaprojecten over corona geven een blik op wat een pandemie doet met de menselijke geest. David O’Reilly liet mensen aan het begin van de lockdown anoniem voicemails inspreken en zette die via een computerprogramma om in psychedelisch aandoende animaties. Zijn ‘Corona Voicemails’ bestaat onder meer uit getuigenissen over verlies van werk en beschrijvingen van angstaanjagende corona-dromen. In ‘Later Date’ chat Lauren Lee McCarthy met gesprekspartners over wat ze zullen doen als ze elkaar opnieuw live ontmoeten, zoals na sluitingstijd door een winkelcentrum rennen. Er duikt soms een gevoel van vervreemding op, zit er een echte persoon aan de andere kant of een chatbot?

Dat als maker aan huis geketend zijn ook een meerwaarde kan zijn, tonen IDFA-projecten die in eerste instantie niets met Covid te maken hadden. Zo schakelde Sien Vanmaele over op Zoom toen ze workshops waarin ze koken combineert met observaties over duurzame voeding niet meer live mocht organiseren. Onder haar zalvende begeleiding voeren mensen nu thuis synchroon handelingen uit: tijdens IDFA een theeceremonie. Omdat je tegenwoordig zelden ‘als groep’ iets beleeft, krijgt het een troostende dimensie, vertelt de Belgische: „Je voelt, ruikt en proeft hetzelfde als 19 anderen.”

In The Filmmaker’s House begint documentairemaker Marc Isaacs zijn eigen huis en toevallige aanwezigen te filmen nadat hij te horen heeft gekregen dat hij documentaires moet maken over seriemoordenaars als hij financiering wil. Verhalen over gewone mensen en hun problemen kun je niet gemakkelijk ‘pitchen’. Isaacs schoonmaakster en een zwerver, krijgen zo een hoofdrol. Het levert een geestige mockumentary op over gastvrijheid, de documentaire-industrie en een pragmatische filmmaker.

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 november 2020