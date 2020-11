Parlement Peru stemt voor afzetten president

De president van Peru Martín Vizcarra heeft een tweede afzettingsprocedure niet overleefd. Een ruime meerderheid van 105 van de 130 parlementariërs stemde maandag voor afzetting. Dat meldt persbureau Reuters.

De 57-jarige Vizcarra zou in zijn tijd als gouverneur steekpenningen hebben aangenomen van bedrijven die overheidscontracten wilden binnenhalen. De beschuldigingen zijn volgens de president „ongefundeerd”. Het hoofd van het parlement, Manuel Merino, vanaf dinsdag de functie van president overnemen.

In september overleefde Vizcarra nog een afzettingsprocedure. Toen was de beschuldiging dat hij een zanger met overheidsgeld had betaald om positief over hem te spreken en zingen. Slechts 32 leden van het parlement stemden bij die procedure voor afzetting, terwijl er 87 stemmen nodig zijn.

Recessie

Het Latijns-Amerikaanse land Peru gaat momenteel al door diepe crisis: het is relatief flink getroffen door het coronavirus, daarnaast lijdt het onder de economische recessie die hiervan het gevolg is. De politieke situatie in Peru was ook voor het virus al niet stabiel. Meerdere voorgangers van Vizcarra stapten op vanwege het corruptieschandaal rondom het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

Ondernemers in het land waarschuwden voor de gevolgen van een afzettingsprocedure van de president temidden van de huidige onrustige periode. Nieuwe verkiezingen staan momenteel gepland voor 11 april volgend jaar.

