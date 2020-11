Oud-president Touré van Mali overleden

De oud-president van Mali Amadou Toumani Touré is overleden. De 72-jarige stierf in de nacht van maandag op dinsdag in Turkije waar hij verbleef vanwege gezondheidsredenen. Dat melden internationale persbureaus dinsdag op basis van een verklaring van familieleden. Volgens het blad Jeune Afrique had hij eerder een hartaanval gehad, maar leek hij daarvan hersteld.

Touré, of ATT, was tussen 2002 en 2012 president van het Afrikaanse land. Als kolonel gaf hij in 1991 leiding aan een militaire staatsgreep tegen de autoritaire figuur Moussa Traoré, en liet daarna verkiezingen uitschrijven. Ongeveer een decennium later, in 2002, werd hij ruim verkozen tot president. Hij oogstte lof voor zijn pogingen om democratische hervormingen door te voeren. In 2007 kreeg hij een tweede termijn. Die zou aflopen in 2012, maar uiteindelijk werd hijzelf in dat jaar afgezet als gevolg van muiterij onder legerofficiers.

Lees ook dit interview: Waarom Mali steeds maar staatsgrepen heeft

Kort daarna brak onrust uit in het noorden van Mali, waar Touareg-rebellen samen met islamitische extremisten meerdere grote steden aanvielen en bezetten. Die onlusten in Mali leidden tot een interventie door Franse troepen. De militanten werden teruggedrongen, maar de situatie in het land is niet gestabiliseerd en het geweld is verspreid over Mali en de buurlanden. Touré zelf woonde jarenlang in ballingschap in Senegal, maar keerde in 2019 terug in Mali.

In augustus van dit jaar werd Touré’s opvolger Ibrahim Boubacar Keïta door militairen gedwongen om af te treden, na maandenlang protest over onder meer corruptie, verkiezingsfraude en de verergerde onveiligheid. Onlangs werd bekend dat de militaire junta die de macht heeft gegrepen de oud-minister van Defensie en voormalig kolonel Ba N’Daou heeft aangesteld als interim-president van Mali.