Op je achttiende je bachelordiploma halen, waarom niet?

In coronatijd deed ik in mijn directe omgeving een opmerkelijke constatering als het gaat om onderwijs. We weten dat een aanzienlijke groep leerlingen tijdens de eerste besmettingsgolf povere resultaten heeft gehaald. Maar er zijn ook scholieren die opvallend beter presteren met onderwijs op afstand dan toen zij nog dagelijks naar school gingen. Hun leerstrategie hangt klaarblijkelijk samen met de leerwensen: een duidelijke behoefte om zelfstandig het eigen leertempo te bepalen. Kennelijk verlangen ze ook niet naar de externe prikkels die het verblijf op school met zich meebrengt. Ik spreek via het internet nogal wat ouders en docenten met soortgelijke ervaringen.

Kijkend naar de inzet waarmee en het tempo waarin de zelfstandig lerende jeugdigen door de lesstof snellen, durf ik te beweren dat zij hun bachelordiploma gemakkelijk als tieners zouden kunnen behalen. Maar het onderwijssysteem staat dat in de weg. In uitzonderlijke gevallen is dat slechts voor enkele hoogbegaafden weggelegd.

Veel jongeren moeten na het basisonderwijs vooral geduld hebben en de voorgeschreven route bewandelen. Dat is de norm. Ze kunnen daar zelf nauwelijks versnelling in brengen. Eerst moeten ze een havo- of vwo-diploma bemachtigen en daarna hun bachelor en master. Zo heeft de overheid hun leerweg uitgestippeld. Is het een wonder dat het huidige onderwijssysteem sommige jongeren lui maakt?

Verantwoordelijkheden

Denk eens aan hoeveel tijd er vrijkomt voor andere zaken als leerlingen versneld hun lessen kunnen volgen. Een leerling die al eerder een paar vakken van haar bachelor kan afronden omdat dit door online-onderwijs gemakkelijk in haar rooster past, heeft later tijd voor verdieping in kunst of voor cultuur (denk aan museumbezoek), of voor vrijwilligerswerk. In een samenleving waar we het belang van dit soort zaken inzien om wereldburgers op te leiden met brede interesses en verschillende perspectieven kan lesversnelling dit stimuleren.

Je kunt op je achttiende burgemeester of Kamerlid worden, maar niet je bachelordiploma halen

Waarom zouden jongelui hun bachelordiploma niet op hun achttiende mogen ontvangen? Iedereen mag op die leeftijd een rijbewijs halen of piloot worden. Ze kunnen vanaf hun achttiende zelfstandig een onderneming starten en zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ze kunnen in theorie beslissen over miljoenen euro’s (als ze slim zijn in zaken) en universitair opgeleide mensen in dienst nemen. Ze mogen kiezen en gekozen worden. Ze kunnen burgemeester of Kamerlid worden of zelfs minister-president. We geven hen al deze verantwoordelijkheden op hun achttiende, maar niet hun bachelor- of masterdiploma. Is dat niet krom?

Meer maatwerk

Er zijn veel getalenteerde jongeren die absoluut niet willen wachten tot hun tweeëntwintigste. Ik doel op de tienduizenden capabele studenten die hun graad veel eerder kunnen verwerven. Denk eens aan al het collegegeld dat zij betalen voor de extra jaren in het onderwijs. Plus de bedragen die de overheid (de belastingbetaler dus) betaalt aan de onderwijsinstelling. Een simpele rekensom levert het volgende op: als duizend studenten per jaar hun bachelordiploma een jaar eerder in de wacht mogen slepen, dan scheelt dat ons miljoenen euro’s. Bovendien zijn ze eerder beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Het huidige systeem werkt remmend, past niet bij het leertempo van veel studenten en bij de wensen van veel werkgevers. Juist nu kan maatwerk in het onderwijs uitkomst bieden. Praktisch zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat leerlingen in het voortgezet onderwijs ook vakken uit het hoger onderwijs mogen volgen, om grote stappen voorwaarts te kunnen maken in hun opleiding en zo de eigen leerroute te bepalen. Dat helpt ook voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Leerlingen zouden in de bovenbouw van havo en vwo hun keuzepakket zonder problemen moeten kunnen vervangen door de vakken waaraan ze in hun vervolgopleiding meer hebben. Het huidige systeem moet meer mogelijk kunnen maken. Meer maatwerk is wenselijk, of beter gezegd: noodzakelijk. Zoiets is op korte termijn te realiseren dankzij het onderwijs op afstand. Op de lange termijn moet misschien wel het hele onderwijssysteem op de schop. Met zo’n onderwijsinnovatie besparen we niet alleen kosten, we benutten bovenal ons jonge menselijke kapitaal. Welk slim land zou dat niet willen?