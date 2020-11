Dodelijke slachtoffers door noodweer Midden-Amerika

In de Mexicaanse staat Tabasco zijn negen mensen omgekomen en negenduizend inwoners geëvacueerd als gevolg van overstromingen veroorzaakt door noodweer. Dat meldt persbureau AP dinsdag. Eerder kwamen door het noodweer, veroorzaakt door orkaan Eta, al twintig mensen om in de naast Tabasco gelegen staat Chiapas.

Volgens het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn 150.000 inwoners van het Midden-Amerikaanse land getroffen door de stortregens, onder meer omdat zij moesten vluchten of hun woning of gewassen beschadigd raakten. Van sommige huizen in de laaggelegen staat Tabasco zijn alleen nog de daken te zien.

Eta en het door de orkaan veroorzaakte noodweer hebben flinke schade veroorzaakt van Panama tot aan Mexico en de Amerikaanse staat Florida. Tientallen - en mogelijk honderden - mensen zijn omgekomen. Het zwaarst getroffen lijkt Guatemala, waar de president vrijdag melding maakten van 150 doden of vermisten.

Zij raakten bedolven toen modderstromen tientallen huizen in het dorpje Queja verwoestten. De plek ligt afgelegen en is lastig te bereiken. Nog maar weinig slachtoffers zijn geborgen.

In het zuiden van de Amerikaanse staat Florida zorgde Eta, daar afgezwakt tot een tropische storm, ervoor dat straten en ook sommige huizen blank kwamen te staan. Zeker één iemand raakte zwaargewond toen die door het noodweer een kanaal in reed. Meerdere coronatestplekken in de staat moesten sluiten als gevolg van schade door de storm, die op sommige plekken voor ruim 40 centimeter regenval zorgde. In het nabijgelegen Cuba moesten 25.000 mensen geëvacueerd worden.