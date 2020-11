Minister van Justitie VS keurt onderzoek vermeende stemfraude goed

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft via een brief zijn goedkeuring gegeven voor een onderzoek naar vermeende stembusfraude, meldt persbureau AP. Federale aanklagers mogen onderzoek doen wanneer er „duidelijke en geloofwaardige vermoedens bestaan van onregelmatigheden die, mits waar, invloed kunnen hebben op de uitkomst in een staat”.

Minister Barr stelt in dezelfde brief wel dat de onderzoekers zich niet moeten richten op beschuldigingen die „te denkbeeldig of vergezocht” zijn. Ook moet er ook geen voorrang worden gegeven aan het onderzoeken van beschuldigingen die geen invloed hebben op de uitkomst.

Staten hebben tot 8 december om eventuele juridische geschillen te beslechten. Daarna brengen op 14 december de kiesmannen van de staten officieel hun stem op de presidentskandidaat uit.

Donald Trump beweert dat er grootschalig stemfraude is gepleegd bij de verkiezingen en dat hij eigenlijk de rechtmatige winnaar is, zonder bewijs voor die bewering te leveren. Intussen heeft zijn campagneteam op verschillende plekken rechtszaken aangespannen.

Op maandag dienden zij in de staat Pennsylvania een beschuldiging in, waarin gesteld wordt dat de maatstaven voor het stemmen per post niet voldoende zijn om fraude te voorkomen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Senaatsleider McConnell: Trump heeft recht op onderzoek; erkent winst Biden niet