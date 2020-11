Minister Slob noemt anti-homouitspraak scholen ‘brug te ver’

Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) is dinsdag teruggekomen op zijn uitspraak in een Kamerdebat op maandag over de afwijzing van lhbti’ers door scholen. Slob zei daarin dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit. Hij ging daarin naar eigen zeggen ‘een brug te ver’, zegt hij dinsdag tegenover persbureau ANP.

Belangenorganisaties reageerden met afkeur op de uitspraak van Slob. Het COC had voorafgaand aan het debat de minister nog opgeroepen om de wet omtrent afwijzingen van lhbti’ers te wijzigen. „Het is onacceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtkenmerken. Net zo onacceptabel als mensen afwijzen omdat ze bijvoorbeeld zwart, joods of moslim zijn”, aldus het COC. Slob wilde met zijn uitspraak zeggen dat scholen de wettelijke mogelijkheid hebben om ouders om een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afkeuren.

Slob zegt tegen ANP onderzoek te zullen gaan doen naar of scholen dergelijke verklaringen inzetten en of daardoor een onveilig klimaat voor leerlingen ontstaat. Twee maanden geleden zei Slob dat hij de onderwijsinspectie had gevraagd om onderzoek te zullen doen naar islamitische scholen waar homofoob lesmateriaal zou worden ingezet.

In een verklaring op de site van de Slob’s partij de ChristenUnie zegt partijleider Gert-Jan Segers dat men in Nederland „moeten kunnen denken wat met wilt denken en daarin anders dan een ander te zijn”. Volgens hem kan iemand niet vanwege zijn homoseksuele identiteit worden afgewezen. Segers noemt de wet daarbij een „toetssteen”. „En die is duidelijk: geen discriminatie.”