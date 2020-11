Meevoetballen? Een keeper moet ballen tegenhouden

En de nieuwe man is … een Duitser. Vooral bij de aanstelling van keepers wordt de blik van Eredivisieclubs de laatste jaren opvallend vaak oostwaarts gericht. Zeven van de achttien hebben een Duitse doelman onder contract. Vier van hen zijn eerste keus. Een aanklacht tegen het niveau van de Nederlandse keepers? Ja, in die zin dat voetbalbond KNVB inmiddels een profielschets voor de ideale doelman heeft ontwikkeld. Omdat bij de technische staf op het bondsbureau in Zeist de overtuiging heeft postgevat dat het niveau van de keepers significant omhoog moet.

Als verontrustend voorbeeld geldt het Nederlands elftal, waar Edwin van der Sar sinds zijn afscheid in 2010 geen gelijkwaardige opvolger heeft gekregen. Via Maarten Stekelenburg, Tim Krul, Michel Vorm, Kenneth Vermeer en Jeroen Zoet viel onder bondscoach Ronald Koeman, interim Dwight Lodeweges en sinds kort Frank de Boer de eerste keus op Jasper Cillessen, inmiddels gedegradeerd tot reservedoelman bij zijn Spaanse club Valencia. Al die (voormalige) Oranje-doelmannen zijn bovengemiddeld goed, met een sterke internationale reputatie, maar geen wereldtoppers; niet van het niveau Van der Sar, of daarvoor Hans van Breukelen en in een nog dieper verleden Jan van Beveren of Frans de Munck.

Hun cv’s bevestigen dat beeld. Van de post-Van der Sar-generatie is de inmiddels 38-jarige Stekelenburg bij Ajax reservedoelman achter André Onana. Vorm was bij Tottenham Hotspur bijna vijf jaar tweede of derde keus achter de Franse international Hugo Lloris en heeft onlangs een punt achter zijn carrière gezet. Van vaste kracht bij Newcastle United is Krul, via omzwervingen bij onder andere AZ en Ajax, nu eerste doelman van Norwich City, dat afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde. Vermeer stond bij Feyenoord niet structureel onder de lat en nam afgelopen winter de wijk naar Los Angeles FC in de Verenigde Staten. Zoet belandde in een dip toen hij bij PSV werd gepasseerd ten faveure van de Duitser Lars Unnerstall en liet zich verhuren aan FC Utrecht, waarna hij recentelijk werd verkocht aan het Italiaanse Spezia, nieuwkomer in de Serie A. En Cillessen, tot slot, verliet FC Barcelona om een treetje lager bij Valencia weer aan spelen toe te komen, maar waar hij dit seizoen dus op de bank belandde.

Patrick Lodewijks is bezorgd over die ontwikkelingen én het niveau van de Nederlandse keepers in algemene zin, zegt hij. Ook weer niet dusdanig dat hij van een crisissituatie wil spreken, maar stilzitten is geen optie, vindt de keeperstrainer van Oranje, die over de grens met licht jaloerse blikken naar de Duitser Marc-André ter Stegen (Barcelona), de Braziliaan Ederson (Manchester City), diens landgenoot Alisson Becker (Liverpool), maar vooral zijn absolute favoriet de Sloveen Jan Oblak van Atlético Madrid kijkt. Die topkeepers inspireerden hem mede tot het opstellen van een rapport, dat Lodewijks zelf als ‘het profiel voor de ideale keeper van de toekomst’ omschrijft en in de kern is bedoeld in Nederland structureel één of meer wereldtoppers op te leiden.

Doorgeschoten

Waar Lodewijks nog mild is, klinkt elders hardere kritiek op de staat van keepend Nederland. Stan Valckx, die als manager voetbal namens VVV-Venlo met Unnerstall en nadien Thorsten Kirschbaum tweemaal op rij voor een Duitse doelman koos, vindt dat in de opleiding te veel de nadruk op meevoetballen wordt gelegd. „Daarin zijn we doorgeschoten. Mijn prioriteit is dat keepers ballen pakken. En dat doe je met de handen”, zegt de oud-international. „Verder vinden wij lengte belangrijk. Maar Nederlandse keepers van zo’n 1,95 meter vind je niet meer. Bij promotie naar de Eredivisie vier seizoenen terug, hadden wij vier kandidaat-keepers van wie drie Duitsers. Die zijn hoogopgeleid en hebben lengte. Die paar goede Nederlandse keepers spelen bij topclubs. Voor ons niveau konden wij geen geschikte kandidaat vinden.”

Debutant Joël Drommel Joël Drommel meldde zich deze week voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. De 23-jarige doelman van FC Twente is door bondscoach Frank de Boer opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow. De Feyenoord-keeper was zaterdag aangewezen als vervanger van Jasper Cillessen (31), die ook geblesseerd is. Tim Krul (Norwich City) en Marco Bizot (AZ) zijn de andere keepers bij Oranje. Krul (32) speelde negen interlands en stond vorige maand op doel tegen Mexico. Bizot (29) staat op nul interlands. Het Nederlands elftal oefent deze woensdag (aftrap 20.45 uur) tegen Spanje. Zondag en volgende week woensdag staan de Nations League- wedstrijden tegen respectievelijk Bosnië en Herzegovina (thuis) en Polen (uit) op het programma.

Frans Hoek, grondlegger van keeperstrainingsmethoden, oud-keeperstrainer van Oranje en tegenwoordig technisch adviseur van de Japanse voetbalbond, registreert in Nederland nauwelijks nieuwe ontwikkelingen. „Afgaande op wat ik zie op het veld en wat ik hoor van cursisten, zijn de opleidingen marginaal aangepast en blijven velen op de oude, vertrouwde manier werken. Dat is niet positief. Scholing moet leiden tot verbeteringen. Maar als we realistisch zijn en kijken naar het niveau van de Nederlandse keepers, moeten we daar vraagtekens bij stellen. Er is een enorme golf van goede veldspelers, maar na Van der Sar is er in Nederland geen uitgesproken nummer-één-doelman meer. Ik constateer een trend dat keepers achterblijven bij de veldspelers. De vragen die we dan moeten stellen zijn: Als er talenten zijn waarom identificeren we die niet? Doen we genoeg om keepers op topniveau te brengen?”

Duitse opleiding

Het antwoord van Huub Stevens op die laatste vraag is: nee. Als oud-trainer van zes Bundesligaclubs moet hij vaststellen, „dat de Duitse keepers qua ballen tegenhouden toch net iets verder zijn dan hun Nederlandse collega’s”. Zit ’m in de opleiding, die in Stevens’ ogen in ons buurland beter verzorgd is. „De keeperstrainers zijn er van een hoog niveau. Er wordt meer individueel getraind. In Nederland wordt de keeper geacht mee te voetballen en doet hij mee in positiespelletjes. Hij staat daardoor minder vaak op doel. En we missen grote namen. Als Jeroen Zoet bij PSV niet meer in de basis staat, zoals vorig seizoen, maar toch voor Oranje wordt geselecteerd, is dat geen voorbeeld voor jonge Nederlandse keepers.”

Lodewijks was benieuwd naar die buitenlandse ideaalplaatjes en trok voor enkele snuffelstages de grens over. Wat doen zij anders? Zo belandde hij bij zijn Duitse collega Marc Ziegler. Wat bleek? „Dat daar drie keer zo vaak getraind wordt”, zegt de keeperstrainer van Oranje. „In Duitsland ligt meer nadruk op het atletische vermogen, dus wordt er intensiever getraind op basisvaardigheden als duiken, vallen, zweven, positioneren, springen, vangen en stompen. En het accent ligt daar op ballen tegenhouden. Een keeper is de enige speler die zijn handen mag gebruiken, een onderdeel dat nooit ondergeschikt mag raken in trainingen.”

Zijn buitenlandse ervaringen geprojecteerd op de actuele situatie binnen de KNVB leerden Lodewijks dat aanpassingen en verbeteringen in de keepersopleiding broodnodig zijn. De bond biedt weliswaar trainerscursussen op drie niveaus aan, maar zonder de koppeling van een licentie. „Elke loodgieter kan bij wijze van spreken keeperstrainer worden”, constateert Lodewijks, die de schuld deels in de schoenen van de clubs schuift. Die zijn verdeeld over een licentieverplichting, mede vanwege de personele bezetting en de daaruit voortvloeiende kosten.

Lodewijks: „Uiteindelijk beslissen de clubs zelf of zo’n licentie er komt. Ik denk dat het goed zou zijn, anders kun je je de vraag stellen hoe serieus het vak van keeperstrainer wordt genomen.”

Zijn conclusie dat de keepersopleiding binnen de KNVB dringend verbeterd moet worden, bracht Lodewijks tot de opstelling van een handelings- en competentie-overzicht voor keepers, bedoeld voor zowel mannen als vrouwen. Daar is hij twee jaar druk mee geweest. In samenspraak met collega’s zijn alle vaardigheden minutieus beschreven. „Van verdedigen tot aanvallen en van omschakelen naar verdedigen en aanvallen. We spreken dan bijvoorbeeld van ‘indirecte gevaar’ bij alles op 25 meter afstand van het doel en van ‘direct gevaar’ bij alles acties rond het doel. Maar ook bij duiken, vallen, zweven, positioneren, springen, vangen en stompen zijn alle competenties gedetailleerd gerangschikt. En dat vanaf elf jaar, van pupil tot en met de keeper van een nationaal team. Je kunt van een doelman van twaalf niet verlangen dat hij bij een uittrap de bal op de helft van de tegenstander kan schieten”, zegt Lodewijks, die verbaasd was dat zo’n document niet bestond bij de KNVB.

Verplicht laten keepen

Het competentie- en handelingsovezicht is inmiddels getest door een tiental grote amateurclubs, verspreid over Nederland. De feedback is positief. Clubs waren tevreden over de uitgediepte details en zien het als een goede grondslag voor hun keepersopleiding. Een van de voorstellen is om bij de jongste jeugd niet te kiezen voor een vaste keeper, maar op die positie per wedstrijd, of zelfs tijdens de wedstrijd, verplicht te rouleren.

„Op die manier kan ieder voetballertje de keus maken: keepen of voetballen. Wie nooit op doel heeft gestaan, weet niet of-ie het leuk vindt”, zegt Lodewijks, die vertelt dat het nieuwe document wordt verwerkt in de Rinus-app van de KNVB, het digitale hulpmiddel voor trainingsvormen. Verder zal de profielschets in alle trainingsopleidingen van de KNVB geïntegreerd worden.

Opschrijven is één, uitvoeren twee. Die verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. „We hebben ze veel werk uit handen genomen”, zegt Lodewijks. „Maar als de reactie is: mooi werk KNVB, maar we gaan het iets anders doen, be my guest. Maar dóe iets, neem initiatief. Wachten op talent dat opeens komt bovendrijven, is geen optie meer.”